Ξέχασε τα fillers: Πώς να αποκτήσεις ζουμερά χείλη με φυσικό τρόπο

Η skincare ρουτίνα που θα σου χαρίσει τα χείλη των ονείρων σου

Τα lip fillers έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μια από τις πιο δημοφιλείς τάσεις στον κόσμο της ομορφιάς, χαρίζοντας αυτό το πολυπόθητο juicy αποτέλεσμα που κατακλύζει τα social media. Ωστόσο, δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει ένας πιο φυσικός τρόπος να αποκτήσεις ζουμερά χείλη, διατηρώντας τη φρεσκάδα και την αυθεντική τους κίνηση. Πώς; Δες παρακάτω τη ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσεις:

Πώς να αποκτήσεις ζουμερά χείλη χωρίς fillers

1. Κάνε απολέπιση

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι η απολέπιση. Όπως και στο πρόσωπο, έτσι και στα χείλη, τα νεκρά κύτταρα συσσωρεύονται και δημιουργούν αυτή την ξηρή, «σπασμένη» όψη που τους στερεί τη ζωντάνια και τον όγκο τους. Χρησιμοποίησε λοιπόν ένα lip scrub 1-2 φορές την εβδομάδα έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα νεκρά κύτταρα, να ενεργοποιηθεί η μικροκυκλοφορία και να αποκτήσουν τα χείλη μια πιο λεία και γεμάτη όψη.

2. Χρησιμοποίησε έναν ορό υαλουρονικού

Αμέσως μετά, έρχεται το βήμα που κάνει τη διαφορά: ο ορός υαλουρονικού οξέος. Το υαλουρονικό είναι ένα ισχυρό ενυδατικό συστατικό που έχει την ικανότητα να δεσμεύει μεγάλες ποσότητες νερού -έως και 1000 φορές το βάρος του. Όταν εφαρμόζεται στα χείλη, βοηθά να «γεμίσουν» με υγρασία εκ των έσω, χαρίζοντας αυτή τη φυσικά πλούσια και ελαστική όψη που θέλεις. Παράλληλα, λειαίνει τις λεπτές γραμμές και κάνει τα χείλη να δείχνουν πιο υγιή και νεανικά.

Editor's Tip: Για καλύτερο αποτέλεσμα, εφάρμοσε τον ορό σε ελαφρώς νωπά χείλη, ώστε να «κλειδώσει» ακόμη περισσότερη υγρασία.

3. Εφάρμοσε ένα lip balm

Μετά τον ορό «κλείδωσε» την υγρασία εφαρμόζοντας ένα πλούσιο lip balm. Προτίμησε συνθέσεις με θρεπτικά έλαια, βούτυρα και βιταμίνες που ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό και χαρίζουν άμεση άνεση και απαλότητα ή αν θέλεις ένα έξτρα juicy αποτέλεσμα, στρέψου σε μία plumping φόρμουλα.