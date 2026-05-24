Beauté την Κυριακή: Πώς να φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μάσκα προσώπου με αλόη

Με απλά υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου

Η αλόη είναι από εκείνα τα συστατικά που έχουν κερδίσει επάξια τη θέση τους στη φυσική περιποίηση της επιδερμίδας. Δροσερή, καταπραϋντική και εξαιρετικά ενυδατική, μοιάζει σαν ένα «ποτήρι νερό» για το δέρμα, ειδικά όταν αυτό είναι αφυδατωμένο, ευαίσθητο ή ταλαιπωρημένο από τον ήλιο. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ξεχωρίζει για την ικανότητά της να καταπραϋνει τους ερεθισμούς και να χαρίζει εκείνη τη φρέσκια, καθαρή όψη που όλες θέλουμε. Πώς μπορείς να φτιάξεις λοιπόν μια σπιτική μάσκα προσώπου με αλόη;

Συνταγή για σπιτική μάσκα προσώπου με αλόη

Υλικά:

2 κουταλιές της σούπας gel αλόης

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού γιαούρτι

Εκτέλεση:

Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύεις καλά την αλόη με το μέλι μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Αν θέλεις πιο κρεμώδη υφή και επιπλέον θρέψη, πρόσθεσε και το γιαούρτι. Ανακάτεψε μέχρι να γίνει μια απαλή μάσκα κι έπειτα εφάρμοσέ την σε καθαρή, στεγνή επιδερμίδα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Άφησέ τη να δράσει για 10-15 λεπτά κι έπειτα ξέβγαλέ την με χλιαρό νερό. Χρησιμοποίησε τη μάσκα 1-2 φορές την εβδομάδα έτσι ώστε να διατηρήσεις την επιδερμίδα σου απαλή και καλά ενυδατωμένη.