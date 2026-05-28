5 κρέμες σώματος με ουρία που «σώζουν» ακόμα και την πιο ξηρή επιδερμίδα

Ανακουφίζουν, ενυδατώνουν, λειαίνουν

Οι κρέμες σώματος με ουρία έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό τα τελευταία χρόνια. Δικαίως. Η ουρία θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστατικά για βαθιά ενυδάτωση, γιατί βοηθά το δέρμα να συγκρατεί νερό και ταυτόχρονα μαλακώνει τις τραχιές, αφυδατωμένες περιοχές. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται συχνά σε αγκώνες, γόνατα, φτέρνες αλλά και γενικά σε σώμα με έντονη ξηρότητα ή τραχιά υφή.

Αυτό που κάνει την ουρία να ξεχωρίζει είναι ο διπλός τρόπος δράσης της. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις λειτουργεί ως ισχυρό ενυδατικό συστατικό, ενώ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις προσφέρει ήπια απολέπιση, βοηθώντας στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και στη λείανση της επιδερμίδας. Έτσι, το δέρμα δείχνει πιο απαλό, πιο λείο και πιο γεμάτο, χωρίς την αίσθηση τραβήγματος που αφήνουν πολλές απλές ενυδατικές.

Οι σύγχρονες φόρμουλες συνδυάζουν την ουρία με ceramides, υαλουρονικό οξύ και καταπραϋντικά συστατικά ώστε να ενισχύουν τον επιδερμιδικό φραγμό και να προσφέρουν άνεση που διαρκεί μέσα στη μέρα. Πολλές μάλιστα απορροφώνται γρήγορα και δεν αφήνουν λιπαρότητα, κάτι που έχει κάνει τις κρέμες με ουρία ιδανικές ακόμα και για καθημερινή χρήση όλο τον χρόνο. Παρακάτω θα βρεις πέντε από τις δικές μας αγαπημένες:

Κρέμα σώματος με ουρία: Οι 5 καλύτερες επιλογές

UreaRepair PLUS, Eucerin-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα σώματος Eucerin UreaRepair PLUS εξασφαλίζει άμεση βοήθεια από τα σημάδια αφυδάτωσης. Λειτουργεί συνεχώς για 48 ώρες και φροντίζει το ξηρό, τραχύ δέρμα χάρη στην ουρία και τα κηραμίδια. Δεσμεύει σε αυτό την απαραίτητη ενυδάτωση, ενώ παράλληλα αποκαθιστά το φυσικό προστατευτικό του φραγμό. Αυτό αποτρέπει την περαιτέρω απώλεια υγρασίας και διατηρεί το δέρμα ενυδατωμένο, απαλό και λείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Repair & Care Urea, Nivea-Απόκτησέ την εδώ

Η απαλή αλλά αποτελεσματική σύνθεσή αυτής της κρέμας με 15% γλυκερίνη και ουρία ενυδατώνει και θρέφει σε βάθος, μειώνει τα ορατά σημάδια ξηρότητας και αφήνει το δέρμα απαλό ήδη από την πρώτη χρήση.

SA Smoothing Cream, Cerave-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η θρεπτική, μη λιπαρή κρέμα μαλακώνει το δέρμα λόγω της περιεκτικότητάς της σε απαλυντικό σαλικυλικό οξύ και σε ουρία ενώ παράλληλα λόγω της υποαλλεργικής της σύνθεσης δεν ερεθίζει την επιδερμίδα. Από την άλλη, το υαλουρονικό οξύ φροντίζει για την ενυδάτωση και την απαλότητα.

Lipikar Lait Urea 10%, La Roche-Posay-Απόκτησέ την εδώ

Το γαλάκτωμα σώματος La Roche-Posay Lipikar Lait Urea 10% εμποδίζει να εμφανίζονται τραχιές νιφάδες, ερεθισμός και αίσθηση τραβήγματος. Η ενυδατική σύνθεση με υψηλή περιεκτικότητα σε ουρία ενισχύει την ελαστικότητα, παρέχει θρέψη και βοηθά στην ανακούφιση από τους ερεθισμούς.

Natural Moisturizing Factors + Inulin Body Lotion, The Ordinary-Απόκτησέ την εδώ

Το γαλάκτωμα σώματος The Ordinary Natural Moisturizing Factors + Inulin Body Lotion περιέχει φυσικούς ενυδατικούς παράγοντες, όπως ουρία, PCA και αμινοξέα που προσελκύουν και συγκρατούν το νερό κι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της ενυδάτωσης. Στη συνέχεια, η πρεβιοτική ινουλίνη προστατεύει το μικροβίωμα του δέρματος ενισχύοντας έτσι τον δερματικό φραγμό.