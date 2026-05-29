Ο πιο εύκολος τρόπος να ανανεώσεις το αντηλιακό σου on the go

Το αντηλιακό προσώπου σε σπρέι έχει γίνει μία από τις πιο πρακτικές επιλογές του καλοκαιριού. Δικαίως. Η λεπτή υφή του απορροφάται εύκολα, δεν βαραίνει την επιδερμίδα και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και πάνω από το μακιγιάζ, κάνοντας την ανανέωση της αντηλιακής προστασίας μέσα στη μέρα πιο εύκολη από ποτέ.

Τα καλύτερα αντηλιακά προσώπου σε σπρέι δεν προσφέρουν μόνο υψηλή προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία, αλλά και ενυδάτωση, αντιοξειδωτική δράση και δροσερή αίσθηση στην επιδερμίδα. Παράλληλα, πολλές σύγχρονες συνθέσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να μην αφήνουν λιπαρότητα ή λευκά σημάδια, κάτι που τα κάνει ιδανικά ακόμη και για μικτές ή λιπαρές επιδερμίδες.

Από ultra light mists μέχρι προϊόντα με glowy αποτέλεσμα ή ματ φινίρισμα, ακολουθούν οι δικές μας αγαπημένες επιλογές ώστε να βρεις το αντηλιακό προσώπου σε σπρέι που θα σε συνοδεύει σε κάθε σου καλοκαιρινή περιπέτεια:

Αντηλιακό προσώπου σε σπρέι: 3 κορυφαίες επιλογές

SunScreen On The Move SPF50, Frezyderm

Κατάλληλο για χρήση ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ, το SunScreen On The Move SPF50 προσφέρει οπτική βελτίωση των ρυτίδων, ενυδατώνει την επιδερμίδα και ενισχύει τον δερματικό φραγμό, χαρίζοντας παράλληλα μία αίσθηση πούδρας.

Anthelios Anti-Brillance Mist SPF50, La Roche-Posay

Με πολύ ελαφριά -σχεδόν αόρατη- υφή, το Anthelios Anti-Brillance Mist SPF50 προσφέρει υψηλή αντηλιακή προστασία και ματ αποτέλεσμα.

Ambre Solaire Over Makeup Super UV Protection Mist SPF50, Garnier

Αυτό το ανάλαφρο mist μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ, προσφέροντας υψηλή προστασία από τις ακτίνες UV, αφήνοντας ένα διάφανο τελείωμα.

