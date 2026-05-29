5 οικονομικά αντηλιακά στικ που θα λατρέψεις το καλοκαίρι

Τα αντηλιακά στικ έχουν γίνει μία από τις πιο πρακτικές επιλογές του καλοκαιριού -και όχι άδικα. Μικρά, εύκολα στη μεταφορά και ιδανικά για γρήγορη ανανέωση μέσα στη μέρα, προσφέρουν υψηλή προστασία χωρίς να χρειάζονται καθρέφτη ή να αφήνουν τα χέρια λιπαρά και βρώμικα. Ειδικά για το πρόσωπο, είναι ιδανικά για περιοχές που χτυπά περισσότερο ο ήλιος, όπως η μύτη, τα ζυγωματικά και το μέτωπο, ενώ είναι εξαιρετικά και για ανανέωση της αντηλιακής προστασίας μέσα στη μέρα -ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ.

Αν και πριν μερικά χρόνια ήταν δυσεύρετα, πλέον υπάρχουν πολλά αντηλικά στικ στην αγορά, τα οποία είναι μάλιστα και πολύ οικονομικά. Έχουν διάφανες, ανάλαφρες υφές που δεν κολλάνε και δεν αφήνουν λευκά σημάδια, ενώ πολλά προσφέρουν ματ ή silky τελείωμα για πιο άνετη αίσθηση μέσα στη μέρα Παράλληλα, αρκετές συνθέσεις περιλαμβάνουν ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά ώστε να προστατεύουν την επιδερμίδα όχι μόνο από την UV ακτινοβολία αλλά και από την αφυδάτωση και το οξειδωτικό στρες.

Ιδού μερικές από τις καλύτερες budget friendly επιλογές για να διαλέξεις το ιδανικό αντηλιακό στικ για εσένα:

Αντηλιακό στικ: Οι καλύτερες οικονομικές επιλογές κάτω από 15€

Sun Screen Glassclear Spf50 Stick, Frezyderm

Διάφανο σαν γυαλί, αυτό το αντηλιακό στικ προσφέρει υψηλή, ευρέος φάσματος προστασία χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας, ενώ χαρίζει ματ αποτέλεσμα. Η άνυδρη σύνθεσή του περιέχει ένα φυσικό microgel νέας γενιάς που αφήνει στο δέρμα βελούδινη αίσθηση πούδρας και δημιουργεί ένα εντυπωσιακό εφέ οπτικής λείανσης ρυτίδων, πόρων και ατελειών.

Ambre Solaire Super UV Stick SPF50+, Garnier

Το αντηλιακό Garnier Ambre Solaire Super UV Stick προστατεύει αξιόπιστα την επιδερμίδα από τη UV ακτινοβολία, αποτρέποντας όχι μόνο τα ηλιακά εγκαύματα ή τις χρωστικές κηλίδες, αλλά και την απώλεια της ελαστικότητας της επιδερμίδας, την απώλεια κολλαγόνου και άλλα σημάδια γήρανσης.

Matte Sun Stick Mugwort + Camelia SPF 50+, Beauty of Joseon

Η αντηλιακή κρέμα σε μορφή στικ SPF 50+ Beauty Of Joseon Matte Sun Stick Mugwort + Camelia έχει σχεδιαστεί ειδικά για καθημερινή χρήση τόσο σε απαιτητικά αστικά περιβάλλοντα όσο και σε υπαίθριες δραστηριότητες. Το στικ εφαρμόζεται εύκολα και χάρη στην περιεκτικότητά του σε σκόνη πυριτίου, ρυθμίζει το σμήγμα, προσκολλάται καλά στην επιδερμίδα και την αφήνει λεία, ματ και ενυδατωμένη.

Bariésun Invisible Sun Stick SPF50+, Uriage

Χάρη στην τεχνολογία Skin Shield, αυτό το αντηλιακό στικ παρέχει ισχυρή προστασία από την ακτινοβολία UVA και UVB και αποτρέπει τη βλάβη των κυττάρων και τη φωτογήρανση. Επιπλέον, προστατεύει το πρόσωπο και το σώμα από τις ελεύθερες ρίζες.

Luxurious SunCare SPF50+, Intermed

Το στικ της σειράς Luxurious παρέχει πολύ υψηλή, ευρέος φάσματος προστασία των ευαίσθητων ζωνών (μύτη, αυτιά, χείλια, χέρια, ώμοι, μελαγχρωματικές κηλίδες) και των ουλών χωρίς να αφήνει λιπαρότητα.