Οι καλύτερες after sun κρέμες κάτω από 12€

Για ενυδάτωση και καταπράυνση της επιδερμίδας μετά την έκθεση στον ήλιο

Μετά από μια ημέρα στην παραλία, στην πισίνα ή απλώς κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, η επιδερμίδα έχει ανάγκη από κάτι περισσότερο από μια απλή ενυδατική κρέμα. Χρειάζεται φροντίδα, ανακούφιση και βαθιά ενυδάτωση για να διατηρήσει τη δροσιά, την ελαστικότητα και τη λάμψη της. Εκεί ακριβώς έρχεται μια after sun κρέμα να δώσει τη λύση, βοηθώντας το δέρμα να ανακτήσει την άνεσή του μετά την έκθεση στον ήλιο.

Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να βρεις μια αποτελεσματική after sun κρέμα. Σήμερα, υπάρχουν πολλές οικονομικές επιλογές που προσφέρουν πλούσια ενυδάτωση με καταπραϋντικά συστατικά όπως αλόη βέρα και πανθενόλη, αλλά και ευχάριστες υφές που απορροφώνται γρήγορα χωρίς να αφήνουν λιπαρότητα.

Ακολουθούν οι καλύτερες οικονομικές after sun lotions που συνδυάζουν ποιότητα, αποτελεσματικότητα και προσιτή τιμή, ώστε να χαρίσεις στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει μετά από κάθε καλοκαιρινή εξόρμηση:

After sun κρέμα: Οι καλύτερες οικονομικές επιλογές

Luxurious SunCare After Sun Cooling Face & Body Gel, Intermed-Απόκτησέ την εδώ

Το Luxurious Sun Care After Sun Cooling Gel Face & Body με την απαλή και δροσερή του σύνθεση, προσφέρει βαθιά και διαρκή ενυδάτωση και ενεργοποιεί τη φυσική αναπλαστική και επουλωτική ικανότητα του δέρματος. Προστατεύει αποτελεσματικά από τις ελεύθερες ρίζες και ανακουφίζει το ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα. Καταπραΰνει από τους μικροερεθισμούς, το αίσθημα καψίματος και το ερύθημα.

Ambre Solaire Soothing After Sun, Garnier-Απόκτησέ την εδώ

Η σύνθεση είναι εμπλουτισμένη με ειδικούς παράγοντες που σε βοηθούν να διατηρήσεις και να επιμηκύνεις το μαύρισμά σου και τη λαμπερή επιδερμίδα των διακοπών. Εμπλουτισμένο με Γλυκερίνη και Βιταμίνη Ε για να ενυδατώσει την επιδερμίδα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα.

Bee Sun Safe After Sun, APIVITA-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένο με αντιοξειδωτικά συστατικά, αυτό το after sun δροσίζει και καταπραΰνει άμεσα την επιδερμίδα, ενώ την τυλίγει με το πιο φρέσκο, καλοκαιρινό άρωμα.

Yoghurt After Sun Gel, KORRES-Απόκτησέ την εδώ

Το γιαούρτι στη σύνθεση, φυσική πηγή λακτόζης, πρωτεϊνών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών, αυξάνει τα επίπεδα υγρασίας στις ανώτερες στιβάδες της επιδερμίδας ανακουφίζοντας από την αίσθηση καψίματος. Τα εκχυλίσματα Epilobium Angustifolium και Μάραθου από την άλλη ηρεμούν το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο και το βοηθούν να επανακτήσει την υγιή, ενυδατωμένη όψη του.

After Sun Face & Body Fresh Gel, Hei Poa-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η after sun κρέμα με λάδι monoi και οργανική Aloe Vera ενυδατώνει για 24 ώρες και προφυλάσσει την επιδερμίδα από το ξεφλούδισμα, ενώ παράλληλα την καταπραΰνει και την ανακουφίζει μετά την έκθεση στον ήλιο.