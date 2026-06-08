Salty & Fresh: 5 body mist που μυρίζουν θάλασσα

Από τις ωραιότερες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι

Υπάρχουν αρώματα που θυμίζουν ανθισμένα λιβάδια, αρώματα που φωνάζουν καλοκαίρι και μετά υπάρχουν εκείνα που σε μεταφέρουν κατευθείαν σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κύμα. Τα body mists που μυρίζουν θάλασσα έχουν γίνει η απόλυτη beauty εμμονή του καλοκαιριού, ακριβώς γιατί καταφέρνουν να αποτυπώσουν αυτήν τη μοναδική αίσθηση φρεσκάδας που αφήνει το αλάτι πάνω στην επιδερμίδα μετά από μια μέρα στην παραλία.

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, η «μυρωδιά της θάλασσας» δεν προέρχεται από μία συγκεκριμένη νότα. Είναι ένας συνδυασμός από aquatic accords, θαλασσινές και αλμυρές νότες, φρέσκα εσπεριδοειδή όπως περγαμόντο και λεμόνι, αλλά και καθαρά λευκά λουλούδια που χαρίζουν αέρινη διάσταση στη σύνθεση. Συχνά συναντάμε επίσης νότες καρύδας, ξύλα, musk ή amber, που προσθέτουν τη ζεστασιά μιας ηλιόλουστης μέρας δίπλα στο νερό.

Ακολουθούν πέντε από τις δικές μας αγαπημένες επιλογές για να διαλέξεις:

Body mist που μυρίζει θάλασσα: 5 επιλογές που θα λατρέψεις

Wood Sage & Sea Salt Body Mist, Jo Malone-Απόκτησέ το εδώ

Με γλυκερίνη φυσικής προέλευσης και άλλα κύρια συστατικά περιποίησης της επιδερμίδας, η φόρμουλα του προϊόντος απορροφάται εύκολα και συντελεί στην απαλότητα και στην ενυδάτωσή της, αρωματίζοντας παράλληλα με το φρέσκο και θαλασσινό Wood Sage & Sea Salt.

Refresco Paraíso Perfume Mist, Sol De Janeiro-Απόκτησέ το εδώ

Πλούσιο και αναζωογονητικό, αυτό το ζωηρό άρωμα σε τυλίγει με άγρια ορχιδέα τροπικού δάσους και στη συνέχεια δένει με μια δροσερή θαλασσινή αύρα και ζουμερό μπλε κάκτο από τη Βραζιλία.

Wild Algae & Sea Fennel Perfumed Mist Hair & Body, Yves Rocher-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με εκχυλίσματα φυκιών από τη Βρετάνη και θαλάσσιου μάραθου, αυτό το mist είναι το απόλυτο φρέσκο και αναζωογωνητικό άρωμα του καλοκαιριού.

Aqua Kiss Fragrance Mist, Victoria's Secret-Απόκτησέ το εδώ

Αναζωογονητικό σαν δροσερό θαλασσινό νερό, απαλό σαν μαργαρίτα. Χάρη στην αρωματική του σύνθεση που είναι γεμάτη με υδάτινες και λουλουδένιες νότες, αυτό το αρωματικό σπρέι είναι ιδανικό για τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες.

Salty Body Spray, Lush-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το οικείο, σοφιστικέ, gender-neutral άρωμα θυμίζει τη ζεστή κι ηλιόλουστη θάλασσα και είναι άκρως γοητευτικό. Πρόκειται για ένα σπρέι σώματος που χαρίζει μια ανάλαφρη, φρέσκια αίσθηση κι ένα άρωμα το οποίο διαρκεί στην επιδερμίδα και στα ρούχα, με έλαιο oudh και νέρολι.