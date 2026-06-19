Για ελαφριά κάλυψη, αντιγήρανση και προστασία από τον ήλιο

Μετά τα 60, οι λεπτές γραμμές γίνονται πιο εμφανείς, η ελαστικότητα μειώνεται, η ξηρότητα γίνεται πιο έντονη και οι πανάδες ή οι δυσχρωμίες από χρόνια έκθεσης στον ήλιο κάνουν την όψη λιγότερο ομοιόμορφη. Αντί να καταφύγεις σε προϊόντα πλήρους κάλυψης, που δείχνουν βαριά πάνω στην επιδερμίδα, κάνοντας το πρόσωπο να δείχνει πιο δείχνει κουρασμένο και τις ρυτίδες πιο έντονες, στρέψου σε μία αντηλιακή κρέμα με χρώμα.

Αυτό το υβριδικό προϊόν συνδυάζει την υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία με ελαφριά κάλυψη, ενυδάτωση και συχνά αντιγηραντικά συστατικά, λειτουργόντας ως πολυεργαλείο στη ρουτίνα ομορφιάς. Με λίγες κινήσεις χαρίζει πιο ομοιόμορφο τόνο, απαλύνει οπτικά τις ατέλειες και προσφέρουν εκείνη τη φρέσκια, υγιή λάμψη που όλες θέλουμε τώρα το καλοκαίρι.

Δεν είναι όμως όλες οι αντηλιακές κρέμες με χρώμα ίδιες. Οι καλύτερες επιλογές για γυναίκες άνω των 60 ετών δίνουν έμφαση στην άνεση και την ενυδάτωση, διαθέτουν φωτεινό αλλά όχι υπερβολικά λαμπερό φινίρισμα, δεν τονίζουν τις ρυτίδες και περιέχουν συστατικά που στηρίζουν τις ανάγκες της ώριμης επιδερμίδας.

Ακολουθούν οι δικές μας αγαπημένες επιλογές, που συνδυάζουν περιποίηση, φυσική κάλυψη και καθημερινή ευκολία:

Αντηλιακή κρέμα με χρώμα: Οι κορυφαίες επιλογές για μετά τα 60

Anthelios Age Correct Photocorrection Daily CC Cream, La Roche-Posay

Η Anthelios Age Correct Photocorrection Daily CC Cream παρέχει υψηλή προστασία ευρέως φάσματος UVB/UVA και προλαμβάνει την υπερμελάγχρωση που προκαλείται από το ορατό φως. Έχει επίσης αποτελεσματικότητα κατά της γήρανσης χαρή στα κλάσματα υαλουρονικού οξέως, το Phe-Resorcinol και τη νιασιναμίδη στη σύνθεσή της.

Sun Anti-Pigmintation Tinted Fluid, Avène

Η αντηλιακή κρέμα με χρώμα Avène Sun Sensitive SPF 50+ εξισορροπεί τις χρωματικές ανωμαλίες του δέρματος και, χάρη στον υψηλό δείκτη προστασίας ευρέος φάσματος από την ακτινοβολία UV, το προστατεύει από την επιβλαβή ακτινοβολία του ήλιου.

Bee Sun Safe Daily Age Repair Tinted Fluid SPF50, Apivita

Αυτό το αντηλιακό προσφέρει στην επιδερμίδα την απαραίτητη δόση ενυδάτωσης, ενώ παράλληλα καλύπτει τις πιθανές ατέλειες και συνολικά ενοποιεί το χρώμα της επιδερμίδας. Περιέχει νιασιναμίδη και πρόπολη για ενίσχυση της φωτεινότητας, μείωση των κηλίδων και των ρυτίδων και λείανση της επιδερμίδας.

Capital Soleil UV-Age Daily Water Fluid Tinted SPF50+, Vichy

Αν είσαι σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου της εμμηνόπαυσης, δοκιμάστε το Capital Soleil UV-Age Daily SPF50+ με χρώμα και κλάσματα προβιοτικών, το οποίο δρα ενάντια στις ρυτίδες και τις κηλίδες, χαρίζοντας παράλληλα ανομοιόμορφο χρωματικό τόνο στην επιδερμίδα.

Red Grape Tinted Daily Sunscreen Face Cream SPF50, KORRES

Ενισχυμένη με το καινοτόμο δραστικό από βλαστοκύτταρα Κόκκινου Σταφυλιού και ένα μίγμα βιταμινών, το αντηλιακό προσώπου με χρώμα της σειράς Red Grape βοηθά στη μείωση της εμφάνισης ρυτίδων και πανάδων, χαρίζοντας λάμψη και ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα.

