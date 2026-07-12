Beauté την Κυριακή: Πώς να κάνεις σωστά απολέπιση χειλιών στο σπίτι

Για να αποκτήσεις τα πιο βελούδινα χείλη

Αλήθεια, από πότε έχεις να περιποιηθείς τα χείλη σου; Παρότι πολλές γυναίκες την αμελούν, η απολέπιση χειλιών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εβδομαδιαίας beauty ρουτίνας, καθώς βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και ενισχύει την ανανέωση της επιδερμίδας, κάνοντας τα χείλη να δείχνουν πιο «γεμάτα» και υγιή κι επιτρέποντας στο κραγιόν να εφαρμόζεται πιο ομοιόμορφα. Το καλύτερο; Μπορείς να την κάνεις εύκολα στο σπίτι, με απλά υλικά που ήδη έχεις στην κουζίνα σου. Δες παρακάτω πώς:

Πώς να κάνεις απολέπιση χειλιών στο σπίτι

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί περισσότερο από λίγα λεπτά. Ένα από τα πιο κλασικά DIY scrubs είναι ο συνδυασμός ζάχαρης και μελιού. Η ζάχαρη λειτουργεί ως φυσικό απολεπιστικό, ενώ το μέλι ενυδατώνει και καταπραΰνει. Ανακάτεψε μικρή ποσότητα από τα δύο υλικά και εφάρμοσέ τα απαλά στα χείλη με κυκλικές κινήσεις για περίπου ένα λεπτό χωρίς να ασκείς πίεση. Στη συνέχεια, ξέπλυνε με χλιαρό νερό και ταμπονάρισε απαλά, πριν εφαρμόσεις το αγαπημένο σου lip balm ή lip mask, ώστε να «κλειδώσεις» την υγρασία και να διατηρήσεις τα χείλη απαλά για περισσότερη ώρα.

Εναλλακτικά, μπορείς να απολεπίσεις την περιοχή, τρίβοντας απαλά πάνω στα χείλη σου μια οδοντόβουρτσα. Αν δεν θέλεις να επιλέξεις κάποια DIY λύση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έτοιμα lip scrubs με ενυδατικά έλαια και ήπια απολεπιστικά σωματίδια, που είναι εξίσου αποτελεσματικά και πιο πρακτικά για καθημερινή χρήση.

Editor's Tip: Η απολέπιση χειλιών δεν θέλει υπερβολές. Μία ή δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετές για να διατηρείς την περιοχή λεία και απαλή και να βοηθήσεις τα κραγιόν σου να εφαρμόζονται πιο ομοιόμορφα.