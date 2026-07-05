Ματ αντηλιακό προσώπου: 5 επιλογές που θα λατρέψει η λιπαρή/μικτή επιδερμίδα σου

Απορροφούν την περίσσεια λιπαρότητας χαρίζοντας ματ αποτέλεσμα που διαρκεί

Οι λιπαρές επιδερμίδες δεν «συγχωρούν» λάθη. Καλώς ή κακώς, δεν μπορείς να επιλέξεις οποιοδήποτε αντηλιακό. H αναζήτηση για ένα ματ αντηλιακό προσώπου δεν είναι απλώς τάση στη δική σου περίπτωση, αλλά πραγματική ανάγκη.

Οι σύγχρονες συνθέσεις έχουν εξελιχθεί σημαντικά, προσφέροντας υψηλή προστασία από την ακτινοβολία UV χωρίς να εντείνουν τη γυαλάδα, ενώ παράλληλα ρυθμίζουν τη λιπαρότητα και αφήνουν την επιδερμίδα πιο λεία, καθαρή και «φρέσκια» για περισσότερη ώρα.

Από ανάλαφρες gel υφές μέχρι oil-free φόρμουλες με blur effect, τα νέα ματ αντηλιακά προσώπου έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται στις ανάγκες της μικτής και λιπαρής επιδερμίδας χωρίς να την βαραίνουν ή να γυαλίζουν. Ιδού πέντε από τις δικές μας αγαπημένες επιλογές, που συνδυάζουν υψηλή προστασία και ματ φινίρισμα:

Ματ αντηλιακό προσώπου: 5 must-try επιλογές

Bariesun Ultra Matte Aqua Fluid Spf50+, Uriage

Ειδικά σχεδιασμένο για μικτές έως λιπαρές επιδερμίδες, αυτό το ματ λεπτόρρευστο αντηλιακό προσφέρει πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB. Η ελαφριά σύνθεσή της εγγυάται ένα αποτέλεσμα χωρίς γυαλάδα, γρήγορη απορρόφηση και συνεχή ενυδάτωση.

Capital Soleil Mattifying 3-in-1 SPF50+, Vichy

Εμπλουτισμένο με πράσινη άργιλο και bifidus, αυτό το αντηλιακό προσφέρει ματ αποτέλεσμα άμεσα με διάρκεια έως 12 ώρες. Η επιδερμίδα διατηρεί μια αίσθηση φρεσκάδας όλη την ημέρα και γίνεται περισσότερο «καθαρή» με κάθε χρήση.

Sun Screen Velvet Face SPF50+, Frezyderm

Αυτή η μη φαγεσωρογόνος σύνθεση δεν παρεμποδίζει τη φυσική αναπνοή του δέρματος και την εφίδρωσή του και δεν προκαλεί μαύρα ή άσπρα στίγματα. Αφήνει ματ αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας και είναι ιδανική και για λιπαρά με τάση ακμής δέρματα.

Ultra Fluid Oil control SPF50, Avène

Το Ultra Fluid Oil control SPF50 παρέχει υψηλή καθημερινή προστασία από τη UVB, UVA και το μπλε φως HEV για την πρόληψη της φωτογήρανσης, ενώ εξασφαλίζει ματ αποτέλεσμα χάρη στην ενεργή, σμηγματορυθμιστική μονολαυρίνη.

SUN UV Face Mat - Look Cream SPF30, Nivea

Αυτό το αντηλιακό προστατεύει την επιδερμίδα εξωτερικά από τις ακτίνες UVA/UVB και από τις επιπτώσεις της Ορατής Ακτινοβολίας Υψηλής Ενέργειας (HEVL), όπως η πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας. Η ελαφριά και μη-λιπαρή με 0% αίσθηση λιπαρότητας προσφέρει άμεσο ματ αποτέλεσμα που διαρκεί.