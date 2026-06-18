Αυτά είναι τα καλύτερα αντηλιακά σπρέι σώματος που θα δοκιμάσεις ποτέ

Ο πιο εύκολος τρόπος να προστατεύσεις την επιδερμίδα σου από τις ακτίνες UV

Το καλύτερο αντηλιακό δεν είναι εκείνο που έχει το μεγαλύτερο SPF, την πιο «καθαρή» σύνθεση ή τα πιο καινοτόμα skincare συστατικά. Το καλύτερο αντηλιακό είναι απλά αυτό που όντως θα χρησιμοποιήσεις. Και κάπου εδώ τα αντηλιακά σώματος σε μορφή σπρέι έχουν ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα: μετατρέπουν μια συνήθεια που συχνά παραμελούμε σε διαδικασία λίγων δευτερολέπτων. Με ένα μόνο ψέκασμα προσφέρουν προστασία, άνεση και αίσθηση δροσιάς, χωρίς να αφήνουν εκείνη τη βαριά, κολλώδη αίσθηση με την οποία έχουμε ταυτίσει τα αντηλιακά.

Από αόρατες συνθέσεις μέχρι φόρμουλες που αφήνουν την επιδερμίδα μεταξένια, παρακάτω θα βρεις τα αντηλιακά σώματος σπρέι που ξεχωρίζουν για την ελαφριά υφή τους, την ανθεκτικότητά τους στο νερό, άλλα και την ενυδάτωση που προσφέρουν στην επιδερμίδα:

Τα καλύτερα αντηλιακά σώματος σπρέι

Capital Soleil Protective Water Hydrating SPF50, Vichy

Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ και Ιαματικό Μεταλλικό Νερό της Vichy, αυτό το αντηλιακό νερό προστατεύει με SPF50, ενώ παράλληλα ενυδατώνει την επιδερμίδα.

Sea Side Dry Mist SPF50+, Frezyderm

Αυτό το αντηλιακό έχει λεπτόρρευστη υφή που απλώνεται πολύ εύκολα, ενώ χάρη στη Wet Skin Formula είναι ιδανικό για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα. Προστατεύει από τη φωτογήρανση και τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούνται από την UVR ακτινοβολία και καλύπτει τις ανάγκες πολύ υψηλής ηλιοπροστασίας όλης της οικογένειας.

Invisible High Protection Spray SPF50, Caudalie

Το The Invisible High Protection Spray SPF50 & PA++++ παρέχει αποτελεσματική προστασία για το πρόσωπο και το σώμα από τις ακτίνες UVA/UVB και είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια. Με αντιοξειδωτική δράση, η σύνθεση προφυλάσει το κολλαγόνο της επιδεμρίδας.

Sunissime Lait SPF50, Lierac

Αυτό το αντηλιακό προσφέρει πολύ υψηλή προστασία χάρη στο σύστημα φίλτρων ευρέος φάσματος, το οποίο συνδυάζει οργανικά φίλτρα [UVB + UVA] με ένα σύμπλεγμα ενεργών συστατικών που καταπολεμούν το μπλε φως και την υπέρυθρη ακτινοβολία. Προλαμβάνει τις βλάβες του δέρματος και τα σημάδια της φωτογήρανσης προσφέροντας δράση ολικής αντιγήρανσης, ενώ «τυλίγει» την επιδερμίδα με δροσερές και εθιστικές νότες νερού καρύδας, περγαμόντου και γιασεμιού.

Sun Beauty Sun Body Water SPF50, Lancaster

Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας, αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ, αόρατο διφασικό αντηλιακό νερό εφαρμόζεται εύκολα και απορροφάται γρήγορα. Η τεχνολογία Full Light Technology™ προσφέρει 10 φορές ευρύτερη κάλυψη στο ηλιακό φάσμα για εξαιρετικά ευρεία αντηλιακή προστασία, ενώ χάρη στο Tan Activator Complex, ενισχύει τη διαδικασία του μαυρίσματος, χαρίζοντας ένα θρυλικό χρυσαφένιο μαύρισμα στο μισό χρόνο έκθεσης στον ήλιο.

Ambre Solaire Trigger Family SPF50 Spray, Garnier

Ειδικά σχεδιασμένο για την ευαίσθητη και δυσανεκτική στον ήλιο επιδερμίδα, το Ambre Solaire Trigger Family SPF50 Spray παρέχει προστασία ενάντια στη UVB, UVA και UVA μεγάλου μήκους, προστατεύοντας από άμεσα ηλιακά εγκαύματα ή μακροχρόνια βλάβη στην επιδερμίδα.

Bee Sun Safe Face & Body Spray SPF50, APIVITA

Αυτό το ανάλαφρο αντηλιακό σπρέι προσφέρει φωτοπροστασία ευρέος φάσματος από τις ακτίνες UVA και UVB, ενυδατώνει άμεσα την επιδερμίδα με θαλάσσια φύκη, αλόη και υαλουρονικό οξύ, προλαμβάνει την πρόωρη γήρανση χάρη στο πατενταρισμένο εκχύλισμα πρόπολης, ενώ προσφέρει λαμπερό μαύρισμα που διαρκεί με εκχύλισμα χαρουπιού.