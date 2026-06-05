5 αντηλιακά προσώπου τόσο λεπτόρρευστα που δεν θα χορταίνεις να τα φοράς

Ούτε που τα νιώθεις πάνω στο δέρμα

Κάποτε το αντηλιακό προσώπου ήταν συνώνυμο με τη λιπαρότητα και εκείνη την ενοχλητική "βαριά" αίσθηση πάνω στο δέρμα . Ευτυχώς, οι εποχές έχουν αλλάξει. Σήμερα, τα λεπτόρρευστα και ανάλαφρα αντηλιακά έχουν γίνει -ευτυχώς- νόρμα, προσφέροντας υψηλή προστασία από τον ήλιο χωρίς να βαραίνουν την επιδερμίδα ή να αφήνουν λευκά ίχνη.

Είτε έχεις λιπαρό, μικτό ή ακόμα και ευαίσθητο δέρμα, η σωστή σύνθεση μπορεί να κάνει τη διαφορά, χαρίζοντας άνεση, ενυδάτωση και αόρατο φινίρισμα που ταιριάζει τέλεια κάτω από το μακιγιάζ. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα καλύτερα λεπτόρρευστα και ανάλαφρα αντηλιακά προσώπου που συνδυάζουν αποτελεσματική προστασία με ευχάριστη αίσθηση, ώστε να μην έχεις καμία δικαιολογία να παραλείπεις την καθημερινή εφαρμογή τους:

Αντηλιακό προσώπου λεπτόρρευστο: 5 must-try επιλογές

Anthelios UVMUNE 400 Invisible Fluid 50+, La Roche-Posay-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η λεπτόρρευστη κρέμα αντηλιακής προστασίας προστατεύει την επιδερμίδα από την ακτινοβολία UVB, UVA και την ακτινοβολία μακρών κυμάτων UVA, ενισχύει τον φυσικό προστατευτικό δερματικό φραγμό και εξασφαλίζει εγγυημένη αντηλιακή προστασία. Το καλύτερο; Απορροφάται άμεσα και δεν αφήνει λευκά σημάδια.

Luxurious SunCare Sun Protection Drops SPF50+, Intermed-Απόκτησέ το εδώ

Ενισχυμένο με συνδυασμό φωτοσταθερών φίλτρων, αυτό το αντηλιακό προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις βλαβερές ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως, ενώ παράλληλα ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας, χαρίζει εντατική και βαθιά ενυδάτωση και βοηθά στην πρόληψη της φωτογήρανσης.

Bee Sun Safe Dry Touch Face Fluid SPF50, APIVITA-Απόκτησέ το εδώ

Το αντηλιακό Bee Sun Safe Dry Touch Face Fluid SPF50 παρέχει UVA και UVB προστασία ευρέος φάσματος, αποτρέπει την πρόωρη γήρανση λόγω της φθοράς από τον ήλιο κι ενυδατώνει εντατικά , πάντα σεβόμενο την επιδερμίδα και το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Invisible Hydrating Fluid Sunscreen SPF50, Cerave-Απόκτησέ το εδώ

Το CeraVe Invisible Hydrating Fluid Sunscreen SPF 50 παρέχει ελαφριά αλλά υψηλή καθημερινή προστασία με μια δόση ενυδάτωσης. Συμβάλλει στην προστασία της επιδερμίδας από την UV ακτινοβολία, προλαμβάνοντας τη φθορά και τα σημάδια φωτογήρανσης. Χάρη στα τρία απαραίτητα κηραμίδια και την τεχνολογία MVE, ενισχύει τη σωστή λειτουργία του δερματικού φραγμού και εξασφαλίζει μακράς διάρκειας, αποτελεσματική ενυδάτωση.

Sun Ultra Fluid Invisible SPF50, Avène-Απόκτησέ το εδώ

Χάρη στην τεχνολογία Water-like, το αντηλιακό αυτό δεν είναι ούτε ορατό ούτε αισθητό στην επιδερμίδα. Περιέχει αντηλιακό φίλτρο ευρέος φάσματος που προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και από το μπλε φως, ενώ είναι κατάλληλο και για ευαίσθητες επιδερμίδες.

