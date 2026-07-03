Αυτές είναι οι καλύτερες κρέμες σώματος για μετά τα 50

Βοηθούν την επιδερμίδα να ανακτήσει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητά της

Η περιποίηση της επιδερμίδας δεν θα πρέπει να σταματά στο πρόσωπο. Ειδικά, μετά τα 50, το σώμα χρειάζεται ακόμη περισσότερη φροντίδα, καθώς οι φυσικές αλλαγές που φέρνει ο χρόνος επηρεάζουν την υφή, την ελαστικότητα και την ενυδάτωση του δέρματος. Με την πάροδο των χρόνων και ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, η παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης και φυσικών λιπιδίων μειώνεται σημαντικά. Το δέρμα γίνεται πιο λεπτό, πιο ξηρό και χάνει σταδιακά τη σφριγηλότητά του. Παράλληλα, η ανανέωση των κυττάρων επιβραδύνεται, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να δείχνει θαμπή και να εμφανίζει πιο εύκολα ξηρότητα, τραχιά σημεία και λεπτές γραμμές, ακόμη και στο σώμα. Αν μέχρι τώρα μια απλή ενυδατική κρέμα ήταν αρκετή, πλέον αξίζει να επενδύσεις σε προϊόντα με δραστικά συστατικά που προσφέρουν ουσιαστική θρέψη και συμβάλλουν στη διατήρηση μιας λείας και υγιούς επιδερμίδας.

Οι καλύτερες κρέμες σώματος για μετά τα 50 είναι εκείνες που είναι εμπλουτισμένες με δραστικά συστατικά, που «μάχονται» κατά των σημαδιών του χρόνου. Το υαλουρονικό οξύ προσφέρει ενυδάτωση και πιο γεμάτη όψη, ενώ τα ceramides συμβάλλουν στην αποκατάσταση του προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας, περιορίζοντας την απώλεια υγρασίας και προστατεύοντας από την ξηρότητα και τους ερεθισμούς. Τα πεπτίδια ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου και συμβάλλουν στη βελτίωση της σφριγηλότητας, ενώ η νιασιναμίδη βοηθά στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού, βελτιώνει τον τόνο του δέρματος και προσφέρει πιο ομοιόμορφη όψη.

Οι βιταμίνες C και Ε προστατεύουν την επιδερμίδα από τις ελεύθερες ρίζες που επιταχύνουν τη γήρανση και χαρίζουν μεγαλύτερη φωτεινότητα, ενώ η ρετινόλη βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας, μειώνει την όψη των λεπτών γραμμών και εξομαλύνει τον τόνο του δέρματος, χαρίζοντας μια πιο λεία και ομοιόμορφη όψη. Εξίσου πολύ ευεργετικό συστατικό είναι και η καφεΐνη, η οποία χρησιμοποιείται συχνά σε συσφιγκτικές κρέμες σώματος, καθώς βοηθά στην τόνωση της μικροκυκλοφορίας και προσφέρει πιο «σφιχτή» και ξεκούραστη όψη στην επιδερμίδα.

Ιδού μερικές από τις καλύτερες κρέμες σώματος για μετά τα 50 για να διαλέξεις:

Οι καλύτερες κρέμες σώματος μετά τα 50

White Pine Radiant Body-Lift Cream, KORRES

Η συσφιγκτική κρέμα σώματος της σειράς Λευκή Πεύκη της KORRES είναι ειδικά σχεδιασμένη για γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Δρα στοχευμένα στις 5 κύριες περιοχές χαλάρωσης του σώματος -χέρια, στήθος, στομάχι, γλουτούς και μηρούς-, ενώ χαρίζει μια διακριτική λάμψη στην επιδερμίδα, που απαλύνει τις ατέλειες και αναδεικνύει τη νεανική όψη της επιδερμίδας.

Anti-Ageing Body Cream, Frezyderm

Η Anti-Ageing Body Cream της Frezyderm προσφέρει ενισχυμένη ενυδάτωση, προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και μείωση των κηλίδων. Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή θα νιώσετε το δέρμα σας βελούδινο και ελαστικό, ενώ με τη συστηματική χρήση θα είναι ορατά πιο σφικτό, νεανικό και λαμπερό.

Rêve de Thé Toning Firming Cream, NUXE

Αυτή η εξαιρετικά δροσερή κρέμα σώματος της σειράς Rêve de Thé της NUXE ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος, αφήνοντάς το πιο λείο, τονωμένο και σφριγηλό, ενώ χαρίζει ένα πολύ ευχάριστο cooling effect.

Lift HD Corpo Ultra-Lifting Anti-Age Cream, Collistar

Η Collistar Lift HD Corpo Ultra-Lifting Anti-Age Cream καταπολεμά τα κύρια σημάδια γήρανσης της επιδερμίδας - χαλάρωση, απώλεια τόνου και ανομοιόμορφος χρωματικός τόνος. Λειαίνει την επιδερμίδα και αποκαθιστά τη νεανική της υφή, χαρίζοντας ελαστικότητα και σφριγηλότητα. Ταυτόχρονα, ενυδατώνει και θρέφει σε βάθος την επιδερμίδα, εξασφαλίζοντας απαλή και νεανική όψη.

Arkéskin The Menopause Body Milk, Lierac

Ειδικά σχεδιασμένη για τις γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, η κρέμα της σειράς Arkéskin γίνεται ένα με την επιδερμίδα αφήνοντας μια ευχάριστη αίσθηση αναζωογόνησης αμέσως μετά την εφαρμογή. Η επιδερμίδα ανακτά τη σφριγηλότητα και την τονικότητά της, είναι διαρκώς θρεμμένη και πιο άνετη.