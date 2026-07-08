Τα skincare συστατικά που δεν πρέπει με τίποτα να χρησιμοποιείς τώρα το καλοκαίρι

Τι θα πρέπει να προσέξεις

Το καλοκαίρι, οι ανάγκες της επιδερμίδας αλλάζουν. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία και η έντονη ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζουν τον δερματικό φραγμό, κάνοντας το skincare να χρειάζεται μερικές μικρές -αλλά σημαντικές- προσαρμογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αδειάσεις το νεσεσέρ σου ή να εγκαταλείψεις όλα τα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιείς τον υπόλοιπο χρόνο. Σημαίνει, όμως, ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσεις τη ρουτίνα σου.

Η μεγαλύτερη παρανόηση είναι ότι ορισμένα skincare συστατικά «απαγορεύονται» το καλοκαίρι. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, αρκεί να εφαρμόζονται σωστά και να συνοδεύονται από σχολαστική αντηλιακή προστασία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα δραστικά συστατικά που, λόγω της απολεπιστικής ή ερεθιστικής τους δράσης πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη προσοχή τους μήνες με την πιο έντονη ηλιοφάνεια.

Τα skincare συστατικά που καλό είναι να αποφεύγεις το καλοκαίρι

Ρετινόλη

Η ρετινόλη παραμένει το gold standard για τη λείανση των λεπτών γραμμών, τη βελτίωση της υφής και την αντιμετώπιση των δυσχρωμιών. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και να κάνει την επιδερμίδα πιο ευαίσθητη σε ερεθισμούς, ειδικά όταν συνδυάζεται με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Αν περνάς μεγάλο μέρος της ημέρας εκτός σπιτιού ή βρίσκεσαι σε διακοπές, ίσως αξίζει να μειώσεις τη συχνότητα χρήσης της. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της πρέπει να γίνεται αποκλειστικά το βράδυ, ενώ το αντηλιακό υψηλής προστασίας είναι αδιαπραγμάτευτο την επόμενη ημέρα.

Editor's Note: Αν θέλεις να είσαι απόλυτα safe, μπορείς το καλοκαίρι να αντικαταστήσεις τη ρετινόλη με τη φυτική της εκδοχή, την μπακουκιόλη.

AHA οξέα

Το γλυκολικό, το γαλακτικό και τα υπόλοιπα AHA οξέα χαρίζουν λάμψη και βελτιώνουν την όψη της επιδερμίδας μέσω της απολέπισης. Επειδή, όμως, απομακρύνουν τα επιφανειακά νεκρά κύτταρα, το δέρμα μπορεί να γίνει πιο ευάλωτο στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το καλοκαίρι προτίμησε πιο ήπια χρήση ή προϊόντα με χαμηλότερες συγκεντρώσεις και απόφυγε την εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια των διακοπών ή τις μέρες που ξέρεις ότι πρόκειται να εκτεθείς πολλές ώρες στον ήλιο.

Ισχυρά peelings

Οι θεραπείες με υψηλές συγκεντρώσεις οξέων, είτε στο σπίτι είτε στο ιατρείο, καλό είναι να μεταφέρονται για το φθινόπωρο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική σύσταση από τον δερματολόγο σου. Ο λόγος; Μετά από ένα έντονο peeling, η επιδερμίδα είναι πιο ευαίσθητη και ο κίνδυνος ερεθισμών ή εμφάνισης δυσχρωμιών αυξάνεται όταν συνδυάζεται με έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Βενζοϋλοϋπεροξείδιο

Αν και αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς συμμάχους κατά της ακμής, το βενζοϋλοϋπεροξείδιο μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και να αποδυναμώσει προσωρινά τον δερματικό φραγμό. Το καλοκαίρι, όταν η επιδερμίδα αφυδατώνεται ήδη από τον ήλιο, το αλάτι και το χλώριο, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται στοχευμένα και πάντα σε συνδυασμό με ενυδατικά προϊόντα που ενισχύουν τον φραγμό του δέρματος.

Τι να προτιμήσεις αντί γι' αυτά

Η καλοκαιρινή skincare ρουτίνα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Xρειάζεται να είναι πιο έξυπνη. Αντί να κυνηγάς τα πιο ισχυρά δραστικά συστατικά, δώσε προτεραιότητα στην προστασία, την ενυδάτωση και την αποκατάσταση του δερματικού φραγμού. Δοκίμασε λοιπόν να εντάξεις στη ρουτίνα σου νιασιναμίδη, υαλουρονικό οξύ, κεραμίδια, πανθενόλη και αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη C, που προσφέρουν ενυδάτωση, λάμψη και υποστήριξη του δερματικού φραγμού χωρίς να επιβαρύνουν την επιδερμίδα. Φυσικά, η ρουτίνα σου δεν γίνεται να θεωρηθεί ολοκληρωμένη χωρίς ένα αντηλιακό με SPF30 -ή ακόμα καλύτερα- SPF50.