Αυτά είναι τα πιο αποτελεσματικά αντιγηραντικά συστατικά

Λειαίνουν την επιδερμίδα, «γεμίζουν» τις γραμμές, μειώνουν τις ρυτίδες και τις κηλίδες

Με την πάροδο του χρόνου, η φυσική παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται, η ελαστικότητα περιορίζεται και οι πρώτες λεπτές γραμμές, η θαμπάδα και οι ανομοιομορφίες στην υφή γίνονται πιο εμφανείς. Η σύγχρονη κοσμετολογία, όμως, έχει εξελιχθεί σημαντικά και πλέον διαθέτει δραστικά συστατικά που στοχεύουν σε διαφορετικούς μηχανισμούς γήρανσης. Από τα κλασικά ενεργά συστατικά με χρόνια έρευνας πίσω τους μέχρι τα νέα actives που έγιναν viral στον κόσμο της ομορφιάς, ακολουθούν εκείνα που έχουν αποδείξει την αξία τους κι αξίζει να εντάξεις κι εσύ στη ρουτίνα σου:

Τα πιο «δυνατά» αντιγηραντικά συστατικά

Ρετινοειδή

Τα ρετινοειδή, όπως η ρετινόλη και η ρετινάλη, θεωρούνται εδώ και χρόνια το gold standard στην αντιγήρανση. Η δράση τους βασίζεται στην ικανότητά τους να ενισχύουν την κυτταρική ανανέωση και να διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υφής και της ελαστικότητας της επιδερμίδας. Με συστηματική χρήση μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση λεπτών γραμμών, να λειάνουν την επιφάνεια του δέρματος και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των δυσχρωμιών που σχετίζονται με τη φωτογήρανση. Επειδή είναι ιδιαίτερα δραστικά, η εισαγωγή τους στη ρουτίνα περιποίησης θα πρέπει να γίνεται σταδιακά, ενώ θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθείται αντηλιακή προστασία το επόμενο πρωί.

Ρεσβερατρόλη

Η ρεσβερατρόλη είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προέρχεται από φυτικές πηγές, όπως τα σταφύλια. Στο skincare, έχει ξεχωρίσει για την ικανότητά της να αντιμετωπίζει το οξειδωτικό στρες, έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόωρη γήρανση. Βοηθά στην προστασία των κυττάρων από τις επιβαρυντικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, όπως η ρύπανση και η ηλιακή ακτινοβολία, ενώ παράλληλα συμβάλλει σε μια πιο φωτεινή και ξεκούραστη όψη της επιδερμίδας.

Πεπτίδια

Τα πεπτίδια αποτελούν μικρές αλυσίδες αμινοξέων που λειτουργούν ως «μηνύματα» προς την επιδερμίδα, ενισχύοντας τη φυσική διαδικασία παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης. Καθώς οι ποσότητες αυτών των δομικών πρωτεϊνών μειώνονται με την ηλικία, η χρήση προϊόντων με πεπτίδια μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση μιας πιο γεμάτης και σφριγηλής όψης. Πρόκειται για ένα από τα πιο ευέλικτα αντιγηραντικά συστατικά, καθώς συνδυάζονται εύκολα με άλλα ενεργά ingredients και είναι συνήθως καλά ανεκτά ακόμη και από πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.

Bakuchiol

Το bakuchiol έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή συστατικά των τελευταίων ετών, αφού η δράση του θυμίζει εκείνη της ρετινόλης, χωρίς τις αρνητικές παρενέργειές της όμως, γεγονός που το κάνει ιδανικό ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πρόκειται για ένα φυτικής προέλευσης συστατικό που βοηθά στη βελτίωση της υφής και της ελαστικότητας του δέρματος, ενώ παράλληλα μειώνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές χαρίζοντας έτσι μια πιο νεανική εικόνα στην επιδερμίδα.

Good to know

Ο λόγος που το υαλουρονικό οξύ δεν βρίσκεται στην παραπάνω λίστα είναι γιατί αν και «γεμίζει» τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές εκ των έσω, τα αποτελέσματα που φέρει είναι προσωρινά. Αυτό το plump εφέ που χαρίζει, δηλαδή, σταματά μόλις αφαιρεθεί το συστατικό από τη ρουτίνα περιποίησης.