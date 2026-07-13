Κρέμα τζελ: Οι 5 πιο ανάλαφρες ενυδατικές που θα δοκιμάσεις φέτος το καλοκαίρι

Είναι ό,τι πρέπει για εσένα που έχεις λιπαρή ή μικτή επιδερμίδα

Οι κρέμες τζελ έχουν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στο skincare και όχι άδικα. Ανάλαφρες σαν νερό, και δροσερές σαν απολαυστικό σορμπέ, προσφέρουν την ενυδάτωση που χρειάζεται η επιδερμίδα, χωρίς να «κάθονται» βαριές στην επιδερμίδα ή να αφήνουν αίσθηση λιπαρότητας.

Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αποτελούν must επιλογή, καθώς χαρίζουν δροσερή αίσθηση, απορροφώνται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και αφήνουν την επιδερμίδα ενυδατωμένη και λεία. Παράλληλα, λειτουργούν ως η τέλεια βάση για το μακιγιάζ, καθώς δεν βαραίνουν το δέρμα και βοηθούν τα προϊόντα να εφαρμόζονται πιο ομοιόμορφα.

Αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους τύπους επιδερμίδας, οι κρέμες τζελ είναι πραγματικά εξαιρετικές για όσες έχουν λιπαρή ή μικτή επιδερμίδα. Η ελαφριά σύνθεσή τους προσφέρει την απαραίτητη ενυδάτωση χωρίς να ενισχύει τη γυαλάδα, ενώ πολλές φόρμουλες περιέχουν συστατικά που συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της λιπαρότητας και στη διατήρηση μιας πιο φρέσκιας όψης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ιδού μερικές από τις δικές μας αγαπημένες κρέμες τζελ που αξίζει να δοκιμάσεις:

Κρέμα τζελ: Οι καλύτερες επιλογές του φετινού καλοκαιριού

Vitamin C Fresh & Bright Hydrating Sorbet Cream, Garnier

Η κρέμα προσώπου Garnier Vitamin C Fresh & Bright ενισχύει τις φυσικές λειτουργίες της επιδερμίδας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας και της ενυδάτωσης της επιδερμίδας.

Hydrating HA Water Gel, Cerave

Αυτή η ελαφριά κρέμα-τζελ με κηραμίδια προσφέρει εντατική φροντίδα ακόμα και για την ευαίσθητη επιδερμίδα του προσώπου. Η ελαφριά υφή της δεν αφήνει λιπαρότητα και προσφέρει ενυδάτωση που διαρκεί έως και 72 ώρες. Η σύνθεση σε μορφή τζελ προσφέρει άμεση άνεση, ενισχύει τον δερματικό φραγμό και προστατεύει το πρόσωπο από τις εξωτερικές επιδράσεις.

Hydro Boost® Water Gel, Neutrogena

Το ενυδατικό τζελ προσώπου Neutrogena Hydro Boost® παρέχει στην επιδερμίδα την απαραίτητη ενυδάτωση για 72 ολόκληρες ώρες. Χάρη στη βελτιωμένη σύνθεσή του, περιέχει 20% περισσότερο υαλουρονικό οξύ, αμινοξέα και ηλεκτρολύτες.

Water Crush Face Cream Gel, clinea

Αυτή η ενυδατική κρέμα-gel προσώπου ελαφριάς υφής με 3% σύμπλοκο Υαλουρονικού οξέος και δροσιστικό νερό από αγγούρι, πλημμυρίζει την επιδερμίδα άμεσα με ενυδάτωση που διαρκεί.

Glow Fresh The Fresh Radiance Gel Cream, Lierac

Αυτό η δροσερή, ανάλαφρη gel-cream προσφέρει ένα boost ενυδάτωσης, χαρίζει όγκο και αναζωογονεί τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας. Μέρα με τη μέρα, η επιδερμίδα διατηρεί την ενυδάτωσή της και αποκαλύπτει μια φρέσκια, διαρκώς φωτεινή όψη.