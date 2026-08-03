Τα σπρέι νερού που θα σε «σώσουν» τώρα στον καύσωνα

Δεν γίνεται να λείπουν από την τσάντα σου

Ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα κι αυτό σημαίνει ότι ακόμα και η πιο απλή καθημερινή συνήθεια, όπως η μετακίνηση με τα ΜΜΜ ή μια βόλτα στην πόλη, μπορεί να γίνει πραγματικά ανυπόφορη. Αν υπάρχει ένα προϊόν που δεν πρέπει να λείπει λοιπόν από την τσάντα σου αυτήν την περίοδο, αυτό είναι ένα σπρέι νερού. Πρόκειται για το πιο σωτήριο beauty item της σεζόν, το οποίο με μία μόνο κίνηση μπορεί να χαρίσει άμεση αίσθηση δροσιάς, να αναζωογονήσει την επιδερμίδα και να λειτουργήσει ως αυτή η ανάσα φρεσκάδας, που όλοι χρειαζόμαστε μέσα στο καλοκαίρι.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλά σπρέι νερού είναι εμπλουτισμένα με ενυδατικά και καταπραϋντικά συστατικά που βοηθούν την επιδερμίδα να αντιμετωπίσει την αφυδάτωση και την αίσθηση τραβήγματος που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στις πληγές των βρεφών, μετά το ξύρισμα ή ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ για να το φρεσκάρουν. Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν must για το γραφείο, την τσάντα, το σπίτι αλλά και το νεσεσέρ της παραλίας.

Είτε προτιμάς ένα ιαματικό νερό με μίνιμαλ σύνθεση είτε ένα ενυδατικό face mist με αντιοξειδωτικά, εκχυλίσματα φυτών και υαλουρονικό οξύ, οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Παρακάτω θα βρεις μερικά από τα καλύτερα σπρέι νερού που αξίζει να έχεις πάντα μαζί σου:

Τα καλύτερα σπρέι νερού του φετινού καλοκαιριού

Eau Thermale Thermal Spring Water, Avène

Eau Thermale Water, Uriage

Facial Spray, Evian

Eau Thermale, Vichy

Anti-Thermal Spring Water, Frezyderm