Οι συνθέσεις που προστατεύουν την επιδερμίδα ενώ χαρίζουν την πιο κολακευτική λάμψη

Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε όλες πολλές απαιτήσεις από τα προϊόντα περιποίησης που αγοράζουμε. Το αντηλιακό για παράδειγμα δεν αρκεί να προσφέρει απλά προστασία απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να κάνει και την επιδερμίδα να δείχνει πιο όμορφη. Ένα αντηλιακό προσώπου για λάμψη για παράδειγμα συνδυάζει υψηλή αντηλιακή προστασία με συστατικά που χαρίζουν ενυδάτωση και μια πιο υγιή, glowy όψη στην επιδερμίδα, μετατρέποντας το καθημερινό SPF από αγγαρεία σε απολαυστικό βήμα της ρουτίνας περιποίησης.

Σε αντίθεση με τις παλαιότερες φόρμουλες που συχνά άφηναν λευκά υπολείμματα ή κάθονταν «βαριά» πάνω στο πρόσωπο, τα σύγχρονα αντηλιακά για λάμψη έχουν ανάλαφρες υφές που απορροφώνται εύκολα και δημιουργούν ένα φωτεινό, glowy αποτέλεσμα χωρίς να δείχνουν λιπαρά. Λειτουργούν ιδανικά ως βάση για το μακιγιάζ, ή μπορούν να σταθούν και μόνα τους τώρα το καλοκαίρι, αντικαθιστώντας το foundation και χαρίζοντας αυτό το το πολυπόθητο glass skin εφέ στην επιδερμίδα.

Ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα αντηλιακά προσώπου για λάμψη που προστατεύουν αποτελεσματικά από τον ήλιο, ενώ παράλληλα κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο φωτεινή, λεία και ξεκούραστη:

Αντηλιακό προσώπου για λάμψη: 5 top προϊόντα

Sun Project Glow Sun Essence SPF30 PA++, Thank you Farmer

Αυτό το αντηλιακό essence ενυδατώνει και καταπραϋνει την επιδερμίδα, ενώ δημιουργεί ένα blur effect και κάνει το δέρμα να ακτινοβολεί χωρίς να το βαραίνει.

Ultra Fluid Radiance SPF50+, Avène

Το Ultra Fluid Radiance SPF50+ προσφέρει υψηλή καθημερινή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως HEV, για πρόληψη της φωτογήρανσης. Παράλληλα, περιέχει χρωστικές σε μικροκάψουλες, οι οποίες απελευθερώνονται κατά την εφαρμογή, για ένα φωτεινό τελείωμα και ένα ομοιογενές αποτέλεσμα.

Sun Glow Cream SPF 30, Nuxe

Αυτό το αντηλιακό προσφέρει ευρέος φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA/UVB και το μπλε φως, χάρη σε ένα αποκλειστικό κατοχυρωμένο σύστημα φίλτρων. Η υφή του, εμπλουτισμένη με 100% φυσικής προέλευσης χρωστικές, προσαρμόζεται άψογα σε όλους τους τόνους επιδερμίδας, χαρίζοντας ομοιόμορφο, ηλιοκαμένο αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας.

Sun Perfect AIR Daily Invisible Fluid SPF50 Glow Booster, Lancaster

Ειδικά σχεδιασμένο για τη θαμπή και κουρασμένη επιδερμίδα που εκτίθεται σε αστικούς ρύπους, αυτό το αντηλιακό σε υγρή μορφή της Lancaster προσφέρει καθημερινή προστασία υψηλής απόδοσης με οφέλη που ενισχύουν τη λάμψη της επιδερμίδας.

Glowscreen - Sunscreen SPF 30 PA+++ with Hyaluronic Acid, Supergoop!

Αυτό το ενυδατικό primer με SPF30 προστατεύει την επιδεμίδα από τις ακτίνες UV, ενώ παράλληλα την αφήνει καλά ενυδατωμένη και λαμπερή.