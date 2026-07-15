Για μια πιο λεία και φωτεινή οψη

Ναι η απολέπιση είναι σημαντική. Δεν είναι όμως όλα τα απολεπιστικά προϊόντα ίδια. Η εποχή των πολύ επιθετικών scrubs με σκληρούς κόκκους που αφήνουν την επιδερμίδα να «τραβάει» έχει πλέον παρέλθει. Η σύγχρονη προσέγγιση στην ομορφιά στρέφεται σε πιο ήπιες φόρμουλες που απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα χωρίς να διαταράσσουν όμως τον επιδερμικό φραγμό.

Τα καλύτερα scrubs προσώπου της αγοράς είναι εκείνα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν λεία υφή, περισσότερη φωτεινότητα και πιο ομοιόμορφη όψη, χωρίς να ταλαιπωρούν την επιδερμίδα. Περιέχουν λεπτούς απολεπιστικούς κόκκους ή συνδυάζουν ήπια συστατικά που βοηθούν στην ανανέωση της επιδερμίδας, ενώ συχνά εμπλουτίζονται με ενυδατικούς και καταπραϋντικούς παράγοντες ώστε το δέρμα να παραμένει απαλό και άνετο.

Για να έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα, ξεκίνησε εφαρμόζοντας το scrub σε καθαρή, νωπή επιδερμίδα και κάνε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις, χωρίς να ασκείς έντονη πίεση. Συνήθως μία έως δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετές, ανάλογα με τον τύπο και τις ανάγκες της επιδερμίδας σου. Μετά την απολέπιση, η ενυδάτωση είναι απαραίτητη, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν πρέπει να παραλείπεις το αντηλιακό, καθώς η φρέσκια επιδερμίδα είναι πιο ευαίσθητη στην ηλιακή ακτινοβολία.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα καλύτερα scrubs προσώπου της αγοράς που κάνουν αποτελεσματική απολέπιση, ενώ σέβονται τις ανάγκες του δέρματος:

Τα καλύτερα scrub προσώπου της αγοράς

Refining Crème Polish, Laura Mercier

Αυτό το εξαιρετικά απαλό scrub με εκχύλισμα τριαντάφυλλου και χαμομηλιού απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια της επιδερμίδας, αποκαλύπτοντας μια πιο λεία και φωτεινή εικόνα.

The Skin Pharmacist Hydra Boost Face Mask & Scrub, Intermed

Το The Skin Pharmacist Hydra Boost Face Mask & Scrub είναι ένα καινοτόμο προϊόν 2-σε-1 που συνδυάζει τις ιδιότητες μιας ενυδατικής μάσκας με την αποτελεσματικότητα ενός ήπιου απολεπιστικού. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βαθύ καθαρισμό και άμεση ενυδάτωση, ενώ παράλληλα ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και συμβάλλει στην επαναφορά της ισορροπίας του μικροβιώματος.

Skin Care Gentle Exfoliating Gel, Avène

Αυτό το απαλό απολεπιστικό τζελ περιέχει μικροσφαιρίδια κυτταρίνης και λάδι τζοτζόμπα χάρη στα οποία απομακρύνει απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Η επιδερμίδα παραμένει έτσι τέλεια καθαρή και εκπληκτικά απαλή στην αφή, ενώ αποκτά μια φρέσκια, λαμπερή όψη.

Very Rose Radiance Face Scrub, Nuxe

Χάρη στη βαθιά δράση του και την απολεπιστική δράση του, το πίλινγκ καθαρισμού Nuxe Very Rose βοηθά στην πρόληψη της εμφάνισης ατελειών της επιδερμίδας. Όχι μόνο αφαιρεί από την επιδερμίδα όλους τους ρύπους, αλλά επίσης απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος τα οποία τείνουν να φράζουν τους πόρους, να προκαλούν μαύρα στίγματα ή θαμπό τόνο και γκριζάρισμα της επιδερμίδας.

Cookies n Clean, Fenty Skin

Αυτό το απολεπιστικό καθαρίζει και αποφράσσει άμεσα τους πόρους και στοχεύει τα μαύρα στίγματα για λεία, απαλή επιδερμίδα χάρη στην ηφαιστειακή άμμο και τον άνθρακα, περιβεβλημένα από ένα σύννεφο αργίλου.