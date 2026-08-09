Beauté την Κυριακή: Πώς να κάνεις λεμφικό μασάζ προσώπου

Για να μειώσεις το οίδημα και να αποκτήσεις ένα πιο σμιλευμένο πρόσωπο

Από facialists και δερματολόγους μέχρι celebrities και beauty editors, όλο και περισσότερες γυναίκες εντάσσουν το λεμφικό μασάζ προσώπου στη skincare ρουτίνα τους. Το αποτέλεσμα; Μια επιδερμίδα που δείχνει πιο ξεκούραστη, πιο φρέσκια και λιγότερο πρησμένη.

Τι είναι το λεμφικό μασάζ προσώπου;

Σε αντίθεση με το κλασικό μασάζ, το λεμφικό μασάζ προσώπου χρησιμοποιεί πολύ απαλές, αργές κινήσεις που ακολουθούν τη φυσική πορεία του λεμφικού συστήματος. Στόχος του είναι να διευκολύνει την απομάκρυνση της περίσσειας υγρών από τους ιστούς και να μειώσει το αίσθημα πρηξίματος, χαρίζοντας στο πρόσωπο μια πιο «φρέσκια» και ξεκούραστη όψη. Δεν αλλάζει τη δομή του προσώπου ούτε αποτελεί θεραπεία αντιγήρανσης, όμως μπορεί να βελτιώσει προσωρινά την εικόνα της επιδερμίδας, τονίζοντας τις γωνίες του προσώπου και κάνοντάς το να δείχνει πιο σμιλευμένο.

Πώς να κάνεις λεμφικό μασάζ προσώπου

Πριν ξεκινήσεις, καθάρισε καλά το πρόσωπό σου και εφάρμοσε ένα facial oil ή ένα σέρουμ, που θα επιτρέψει στα δάχτυλά σου να γλιστρούν εύκολα πάνω στην επιδερμίδα χωρίς να προκαλούν περιττή τριβή. Χρησιμοποιώντας τα ακροδάχτυλά σου ή εναλλακτικά ένα gua sha ή ένα roller από νεφρίτη ή ροζ χαλαζία, ξεκίνησε από τον λαιμό και με πολύ απαλή πίεση, κάνε αργές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω στα πλάγια του λαιμού και στη συνέχεια προς τις κλείδες.

Έπειτα, τοποθέτησε τα δάχτυλά σου στο κέντρο του πηγουνιού και γλίστρησέ τα απαλά προς τα αφτιά, ακολουθώντας τη γραμμή της γνάθου. Επανέλαβε την κίνηση πέντε έως δέκα φορές σε κάθε πλευρά, πριν προχωρήσεις στα μάγουλα. Τοποθέτησε τις άκρες των δαχτύλων σου δίπλα στη μύτη και γλίστρησέ τες προς τα ζυγωματικά και τα αφτιά.

Στη συνέχεια, με τον παράμεσο, κάνε απαλές κινήσεις από την εσωτερική γωνία του ματιού προς τους κροτάφους. Ολοκλήρωσε τη ρουτίνα με το μέτωπο. Ξεκίνησε από το κέντρο του και γλίστρησε τα δάχτυλα προς τους κροτάφους με αργές, απαλές κινήσεις. Στο τέλος κάθε κίνησης, κατεύθυνε τα δάχτυλα προς τα κάτω, προς τον λαιμό, ώστε να ολοκληρωθεί η φυσική «διαδρομή» του λεμφικού μασάζ.

Πόσο συχνά μπορείς να το κάνεις;

Η αλήθεια είναι ότι το λεμφικό μασάζ μπορεί να ενταχθεί πανεύκολα στην καθημερινή skincare ρουτίνα. Δεν υπάρχει κανόνας για το πόσο συχνά πρέπει να γίνεται. Ακόμη και πέντε λεπτά το πρωί ή το βράδυ αρκούν για να προσφέρουν μια αίσθηση χαλάρωσης και να βοηθήσουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο ξεκούραστη.