Γλυκά και σούπερ εθιστικά

Ένα αφρόλουτρο καραμέλα είναι πολλά παραπάνω από ένα απλό body wash. Ζεστό, γλυκό και άκρως εθιστικό, τυλίγει την επιδερμίδα με μια gourmand αύρα που θυμίζει βανίλια και λιωμένη ζάχαρη, ενώ με την απολαυστική κρεμώδης υφή του καθαρίζει απαλά το σώμα, μετατρέποντας αυτό το τόσο απλό τελετουργικό ομορφιάς στην απόλυτη στιγμή χαλάρωσης.

Από συνθέσεις που θυμίζουν απολαυστικές πάστες, μέχρι πιο εκλεπτυσμένες εκδοχές με ξυλώδεις ή λουλουδάτες νότες, ακολουθούν τα δικά μας αγαπημένα αφρόλουτρα με άρωμα καραμέλα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Αφρόλουτρο καραμέλα: 3 top επιλογές

Brazilian 4Play Moisturizing Shower Cream-Gel, Sol de Janeiro-Απόκτησέ το εδώ

Tο κρεμώδες τζελ ντους Sol de Janeiro Brazilian 4Play με το εθιστικό άρωμα του φιστικιού και της αλμυρής καραμέλας και μίγμα βουτύρου cupuacu, λαδιού καρύδας και acai, δημιουργεί πλούσιο αφρό που θα περιποιηθεί κάθε εκατοστό του δέρματός σας.

Family Fun Shower Gel Chocolate Caramel Fudge, Messinian Spa-Απόκτησέ το εδώ

Το αφρόλουτρο Chocolate Caramel Fudge, με το χαρακτηριστικό γλυκό άρωμα σοκολάτας-καραμέλας, έχει απαλή σύνθεση με βούτυρο καριτέ, έλαιο καρύδας, εκχύλισμα μούρων, εκχύλισμα βαμβακιού, ελαιόλαδο, πανθενόλη και βιολογική αλόη, συστατικά γνωστά για τις ενυδατικές και θρεπτικές ιδιότητές τους.

Toffee Biscuit Shower Gel, Dust + Cream-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το αφρόλουτρο με βελούδινο άρωμα μπισκότο και νότες καραμέλας καθαρίζει την επιδερμίδα, ενώ την αφήνει απαλή και ήπια αρωματισμένη.