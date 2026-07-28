Πόσο ασφαλές είναι το σολάριουμ τελικά;

Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα

Όλες θέλουμε ο Σεπτέμβρης να μας βρει ξεκούραστες, χορτάτες από διακοπές και μαυρισμένες. Είναι όμως το σολάριουμ ο πιο ασφαλής τρόπος να αποκτήσουμε αυτό το πολυπόθητο σοκολατένιο χρώμα;

Η σύντομη απάντηση είναι πως όχι, το σολάριουμ δεν θεωρείται ασφαλής επιλογή. Δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ειδικοί. Οι συσκευές τεχνητού μαυρίσματος εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία (UV), η οποία προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Μάλιστα, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) έχει κατατάξει το σολάριουμ στις καρκινογόνες για τον άνθρωπο συνήθειες, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους γύρω από το σολάριουμ είναι ότι αποτελεί μια «πιο ελεγχόμενη» μορφή μαυρίσματος σε σχέση με τον ήλιο. Στην πραγματικότητα, η επιδερμίδα δεν ξεχωρίζει αν η υπεριώδης ακτινοβολία προέρχεται από τον ήλιο ή από μια συσκευή. Όταν μαυρίζει, σημαίνει ότι προσπαθεί να προστατευτεί από τη βλάβη που έχει ήδη προκληθεί.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική χρήση σολάριουμ συνδέεται ιδιαίτερα με αυξημένο κίνδυνο μελανώματος, της πιο σοβαρής μορφής καρκίνου του δέρματος. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από την IARC, η χρήση τεχνητού μαυρίσματος σε νεαρή ηλικία, ιδιαίτερα πριν τα 30, έχει συσχετιστεί με σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος.

Πέρα όμως από την υγεία, το σολάριουμ επηρεάζει και την εμφάνιση της επιδερμίδας. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες πρόωρης γήρανσης. Η συχνή έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελαστικότητας, λεπτές γραμμές, ρυτίδες, ανομοιόμορφο τόνο και δυσχρωμίες. Με άλλα λόγια, το χρώμα που αποκτάς προσωρινά μπορεί με τα χρόνια να κοστίσει στην ποιότητα της επιδερμίδας σου.

Υπάρχει επίσης η αντίληψη ότι λίγες συνεδρίες σολάριουμ πριν το καλοκαίρι μπορούν να «προετοιμάσουν» το δέρμα για τον ήλιο. Ωστόσο, το λεγόμενο base tan δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία από τα εγκαύματα και δεν αντικαθιστά τη χρήση αντηλιακού. Η καλύτερη προστασία παραμένει η σωστή εφαρμογή SPF, η αποφυγή της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας και η γενικότερη φροντίδα της επιδερμίδας. Αν τώρα θέλεις να πετύχεις ένα έντονο, βαθύ χρώμα και μάλιστα άμεσα, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να στραφείς σε self tan προϊόντα, τα οποία χαρίζουν το επιθυμητό μπρονζέ αποτέλεσμα χωρίς έκθεση σε UV ακτινοβολία.