Οι καλύτερες οικονομικές κρέμες σώματος με άρωμα καθαριότητας

Για να νιώθεις φρεσκάδα όλη τη μέρα

Υπάρχει κάτι ακαταμάχητο στις κρέμες σώματος με άρωμα καθαριότητας: Σε κάνουν να μυρίζεις σαν να έχεις βγει μόλις από το νους, φέρνουν στο νου φρεσκοπλυμένα σεντόνια και θυμίζουν ένα λευκό πουκάμισο που μόλις στέγνωσε στον αέρα. Πώς το καταφέρνουν αυτό; Οι λεγόμενες clean μυρωδιές συνδυάζουν «καθαρές» νότες όπως είναι ο λευκός μόσχος, το βαμβάκι, τα εσπεριδοειδή και τα λευκά λουλούδια, δημιουργώντας αυτό το χαρακτηριστικό φρέσκο αποτέλεσμα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν σε κάνουν να μυρίζεις σαν απορρυπαντικό. Το άρωμά τους μπορεί να είναι πιο σαπωνώδες και φωτεινό, με περγαμόντο και νερολί, πιο απαλό και πουδρένιο χάρη στον λευκό μόσχο ή να θυμίζει φρεσκοπλυμένα βαμβακερά υφάσματα, χάρη στο βαμβάκι και τις αλδεϋδες.

Ακολουθούν οι καλύτερες οικονομικές κρέμες σώματος που θα αφήσουν την επιδερμίδα σου απαλή και διακριτικά αρωματισμένη, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσεις πολλά χρήματα:

5 top οικονομικές κρέμες σώματος με άρωμα καθαριότητας

Jasmine Body Smoothing Milk, KORRES-Απόκτησέ την εδώ

Πλούσιο σε αμυγδαλέλαιο, αλόη και προβιταμίνη Β5, αυτό το ενυδατικό γαλάκτωμα τονώνει την επιδερμίδα και ενισχύει την ελαστικότητά της, ενώ παράλληλα την «τυλίγει» με ένα άρωμα καθαριότητας με νότες γιασεμί.

White Musk Body Cream, Tesori d' Oriente-Απόκτησέ την εδώ

Με νότες από λευκό μόσχο, αυτή η πλούσια, απολαυστική κρέμα σώματος ενυδατώνει την επιδερμίδα και την «τυλίγει» με το πιο φίνο άρωμα καθαριότητας.

Pure Jasmine Body Milk, APIVITA-Απόκτησέ την εδώ

Εμπολουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, ελαιόλαδο, αμυγδαλέλαιο και βούτυρο καριτέ, αυτό το ενυδατικό γαλάκτωμα θρέφει και διατηρεί την ελαστικότητα της επιδερμίδας, ενώ αφήνει το πιο υπέροχο άρωμα με χαλαρωτικές νότες γιασεμιού.

Fior Di Salina Crema Per Il Corpo, L'Erbolario-Απόκτησέ την εδώ

Μια κρέμα σώματος που φροντίζει το δέρμα χάρη στα φυτικά δραστικά εκχυλίσματα από Αλμυρίκι, Κουμαριά και Μαστίχα ενώ αρωματίζει την επιδερμίδα με ένα υπέροχο υδάτινο δροσερό άρωμα.

My Musk Cream, Avgerinos Cosmetics-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η πλούσια κρέμα για το σώμα με έλαια macadamia ,αμυγδάλου και βούτυρο karité (shea butter) έχει πλούσια ενυδατική δράση που αποτρέπει την απώλεια υγρασίας χωρίς να λιπαίνει την επιδερμίδα και απορροφάται άμεσα. Είναι ενισχυμένη με ένα φρέσκο και δροσερό άρωμα που χαρίζει μοναδική αίσθηση καθαριότητας.