Σπυράκια μετά τις διακοπές; Πώς θα τα εξαφανίσεις μια και καλή

Μην πανικοβάλλεσαι. Υπάρχει τρόπος

Ναι, δεν είσαι η μόνη που δεν αναγνωρίζεις το πρόσωπό σου μετά τις διακοπές. Η ζέστη, ο ιδρώτας, η αυξημένη λιπαρότητα, το αντηλιακό, αλλά και οι αλλαγές στη ρουτίνα περιποίησης μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα να αντιδράσει. Και ενώ το καλοκαίρι μπορεί να χαρίζει στο δέρμα μια προσωρινά πιο ομοιόμορφη όψη, η επιστροφή στην πόλη συχνά αποκαλύπτει μικρά σπυράκια, μαύρα στίγματα και φραγμένους πόρους.

Το πρώτο που χρειάζεται είναι να αντισταθείς στον πειρασμό να κάνεις υπερβολές. Ένα επιθετικό scrub, πολλά διαφορετικά οξέα ή το συνεχές «πείραγμα» των ατελειών μπορούν να ερεθίσουν ακόμη περισσότερο την επιδερμίδα. Αντίθετα, λίγα και στοχευμένα βήματα μπορούν να επαναφέρουν σταδιακά την ισορροπία της. Πάμε να δούμε μαζί πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τα σπυράκια μετά τις διακοπές:

Πώς να αντιμετωπίσεις τα σπυράκια μετά τις διακοπές

Ξεκίνα με έναν ήπιο καθαρισμό

Το πρώτο βήμα είναι να κλείσεις ραντεβού με την αισθητικό σου για έναν καλό καθαρισμό. Έπειτα, για τη φροντίδα στο σπίτι επίλεξε ένα απαλό καθαριστικό προσώπου που να απομακρύνει το μακιγιάζ, το αντηλιακό, τη λιπαρότητα, τον ιδρώτα και τους ρύπους χωρίς να αφήνει την επιδερμίδα να ξηρή. Καθάρισε το πρόσωπό σου πρωί και βράδυ και, προς Θεού, μην πέφτεις για ύπνο χωρίς να έχεις αφαιρέσει σχολαστικά το μακιγιάζ και το αντηλιακό.

Πρόσθεσε το σαλικυλικό οξύ στη ρουτίνα σου

Αν το πρόβλημα είναι κυρίως οι φραγμένοι πόροι, τα μαύρα στίγματα και τα μικρά σπυράκια, δοκίμασε να εντάξεις το σαλικυλικό οξύ στη ρουτίνα σου. Πρόκειται για ένα λιποδιαλυτό οξύ που μπορεί να διεισδύσει στους πόρους και να βοηθήσει στην απομάκρυνση του συσσωρευμένου σμήγματος και των νεκρών κυττάρων. Δεν χρειάζεται όμως να το χρησιμοποιείς καθημερινά από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνα σταδιακά, ειδικά αν το δέρμα σου έχει ταλαιπωρηθεί από τον ήλιο, και παρατήρησε πώς ανταποκρίνεται.

Μην ξεχνάς την ενυδάτωση

Μπορεί να σου φαίνεται αντιφατικό να βάζεις ενυδατική όταν έχεις σπυράκια, αλλά πρέπει. Η υπερβολική ξηρότητα μπορεί να διαταράξει τον επιδερμικό φραγμό και να κάνει το δέρμα πιο ευαίσθητο και ερεθισμένο. Προτίμησε μια ελαφριά, μη φαγεσωρογόνο ενυδατική και άφησε για λίγο στην άκρη τις πολύ βαριές υφές, αν αισθάνεσαι ότι επιβαρύνουν τους πόρους σου.

Πρόσεξε τι ακουμπά καθημερινά το πρόσωπό σου

Μερικές φορές η λύση βρίσκεται σε πράγματα που δεν θεωρείς μέρος της skincare ρουτίνας. Άλλαξε συχνά τη μαξιλαροθήκη σου και την πετσέτα του προσώπου σου, καθάριζε τακτικά το κινητό και φρόντισε να πλένεις τα πινέλα και τα σφουγγαράκια του μακιγιάζ. Επίσης, προσπάθησε να μην ακουμπάς συνεχώς το πρόσωπό σου με τα χέρια.

Editor's Note: Το γεγονός ότι επέστρεψες από τις διακοπές δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις να χρησιμοποιείς αντηλιακό. Η καθημερινή αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη, ακόμη κι όταν προσπαθείς να αντιμετωπίσεις τις ατέλειες, καθώς η UV ακτινοβολία μπορεί να εντείνει τα σημάδια που αφήνουν τα σπυράκια. Επίλεξε ένα αντηλιακό προσώπου με ελαφριά υφή που σου ταιριάζει και συνέχισε να το ανανεώνεις μέσα στην ημέρα.