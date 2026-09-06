5 spot treatment που όντως εξαφανίζουν τα σπυράκια

Για να πεις αντίο στα σπυράκια μέσα σε ένα βράδυ

Όσο καλά κι αν φροντίζεις την επιδερμίδα σου, υπάρχει πάντα εκείνο το ένα σπυράκι που θα εμφανίζεται την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν από ένα σημαντικό ραντεβού, μια έξοδο ή -worst case scenario- τον γάμο σου. Και κάπου εδώ τα spot treatments έρχονται να κάνουν τη διαφορά. Πρόκειται για στοχευμένες φόρμουλες με δραστικά συστατικά σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, σχεδιασμένες να εφαρμόζονται τοπικά απευθείας πάνω στην ατέλεια.

Δεν είναι όμως όλα τα spot treatment ίδια. Οι πιο αποτελεσματικές συνθέσεις περιέχουν σαλικυλικό οξύ, το οποίο βοηθά με τους φραγμένους πόρους, τα μαύρα και τα λευκά στίγματα, καθώς συμβάλλει στην απομάκρυνση του σμήγματος και των νεκρών κυττάρων ή υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, το οποίο στοχεύει τα βακτήρια που σχετίζονται με την ακμή και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στα φλεγμονώδη σπυράκια. Για να χρησιμοποιήσεις ένα spot treatment, απλά πάρε λίγο προϊόν με μία μπατονέτα κι εφάρμοσέ το τοπικά στο σπυράκι σε στεγνή επιδερμίδα. Άφησέ το να δράσει με βάση τις οδηγίες του προϊόντος κι έπειτα ξέπλυνε καλά.

Ιδού μερικά από τα καλύτερα spot treatment που αξίζει να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα spot treatment

Drying Lotion, Mario Badescu-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η τοπική θεραπεία με σαλικυλικό οξύ, οξείδιο του ψευδαργύρου και θείο ανακουφίζει από τα συμπτώματα της ακμής και καταπραΰνει την επιδερμίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, μειώνοντας αισθητά τα σπυράκια.

Protocole Anti-Imperfections, Lierac-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η θεραπεία SOS εξυγιαίνει και μειώνει τις τοπικές ατέλειες από την 1η νύχτα, ενώ περιορίζει την εμφάνιση των σημαδιών. Στην καρδιά της σύνθεσης, η σωστή δόση Καθαρού Σαλικυλικού Οξέος, που συνιστάται από δερματολόγους για τις καθαριστικές του ιδιότητες, συνδυάζεται με τον εξισορροπητικό γλυκονικό ψευδάργυρο και την αντιβακτηριακή πούδρα καλαμίνης για να διορθώσει γρήγορα όλους τους τύπους ατελειών.

Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate, The Ordinary-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η τοπική θεραπεία κατά της ακμής παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση μέσα σε μία ώρα. Η σκόνη με περιεκτικότητα 10% σε θείο, όταν εφαρμόζεται στην προβληματική περιοχή, μετατρέπεται σε μια απαλή κρέμα, η οποία καταπραΰνει την ερυθρότητα, μειώνει την υπερβολική λιπαρότητα και ελαττώνει ορατά την εμφάνιση των ατελειών.

Vinopure Salicylic Spot Solution, Caudalie-Απόκτησέ το εδώ

Το Vinopure Salicylic Spot Solution μειώνει ορατά τα τοπικά σπυράκια σε 4 ώρες. Εξυγιαίνει, ξηραίνει και μειώνει την ερυθρότητα χάρη στην περιεκτικότητά του σε Φυσικό Σαλικυλικό Οξύ, Νιασιναμίδη & Αιθέριο Έλαιο Tea Tree.

Spot Remover™ Anti-Blemish Treatment Gel, Origins-Απόκτησέ το εδώ

Το Spot Remover™ Anti-Blemish Treatment Gel θεραπεύει τοπικά τα συμπτώματα του προβληματικού δέρματος, καθαρίζει το δέρμα από τα μαύρα στίγματα, κάνει τον τόνο του πιο ομοιόμορφο και μειώνει την υπερβολική παραγωγή σμήγματος.