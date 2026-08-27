5 νέα αρώματα που θα γίνουν ανάρπαστα το φθινόπωρο

Μήπως ήρθε η ώρα να ανανεώσεις την perfume wardrobe σου;

Αν το καλοκαίρι ανήκει στα ανάλαφρα φλοράλ, στα φρέσκα και στα υδάτινα αρώματα, το φθινόπωρο είναι η εποχή των αισθησιακών και των ξυλωδών εσάνς. Η νέα σεζόν μάς καλεί να αλλάξουμε το fragrance wardrobe μας, εντάσσοντας σε αυτό αρώματα με πιο ζεστή και σοφιστικέ κατεύθυνση, που παντρεύουν νότες, όπως η βανίλια, το κεράσι, τα μπαχαρικά, ο καφές, το κεχριμπάρι και τα ξύλα δίνοντάς τους μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτό που κάνει τα φετινά φθινοπωρινά λανσαρίσματα πραγματικά ενδιαφέροντα είναι ότι η γλυκύτητα γίνεται πιο ώριμη. Τα gourmand δεν μυρίζουν πλέον απλώς «ζαχαρένια», αλλά αποκτούν βάθος μέσα από tonka, musk, ξυλώδεις νότες και σκοτεινά φρούτα, ενώ τα φλοράλ συνδυάζονται με amber και spicy accords για ένα πιο πλούσιο αποτέλεσμα.

Από πιο ανάλαφρα αρώματα που μπορείς να φορέσεις από το πρωί μέχρι πιο έντονα gourmand που ταιριάζουν ιδανικά στις πρώτες κρύες βραδιές του φθινοπώρου, αυτές είναι οι 5 νέες αφίξεις που αξίζει να δοκιμάσεις:

5 νέα αρώματα για το φθινόπωρο 2026

La Bomba Intensa Eau de Parfum, Carolina Herrera-Απόκτησέ το εδώ

Το La Bomba Intensa ανεβάζει την ένταση του αυθεντικού La Bomba σε ένα νέο επίπεδο, πιο εντυπωσιακό, πιο παθιασμένο και πιο έντονο από ποτέ. Εμπνευσμένο από γυναίκες που ζουν με πάθος και βιώνουν κάθε συναίσθημα στο έπακρο, αποτυπώνει μια τολμηρή και εκφραστική θηλυκότητα που μετατρέπει κάθε στιγμή σε ξεχωριστή δήλωση στιλ.

Million Red For Her Parfum, Rabanne-Απόκτησέ το εδώ

Η βελούδινη καρύδα συναντά το ηλιόλουστο ylang-ylang και τη πλούσια βανίλια, δημιουργώντας μια αισθησιακή, θηλυκή σύνθεση που δεν περνά απαρατήρητη και είναι αδύνατο να αντισταθεί κανείς στη γοητεία της.

Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum, Prada-Απόκτησέ το εδώ

To Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum είναι μια νέα προσέγγιση στη γλυκύτητα, μέσα από τη χαρακτηριστική νότα Νερολί του Paradoxe, που τώρα αγκαλιάζεται από μια απολαυστική συμφωνία Γάλακτος και εμπλουτίζεται, για πρώτη φορά, με μια εθιστική σταγόνα από μια συμφωνία σιροπιού μαύρου Φραγκοστάφυλου.

Future Memories Eau de Parfum, Byredo-Απόκτησέ το εδώ

Το Future Memories ανοίγει με τη ζωηρή, πράσινη φρεσκάδα του galbanum και τη ζουμερή λάμψη του μαύρου φραγκοστάφυλου. Ένα πέπλο αλδεϋδών διαχέει το φως μέσα στην αρωματική σύνθεση. Στην καρδιά του, η πουδρένια ίριδα συναντά το labdanum, ζεστό και ρητινώδες, καθώς ο χρόνος επιβραδύνεται και η στιγμή χαράσσεται αθόρυβα στη μνήμη. Τέλος, η βανίλια κυριαρχεί στη σύνθεση, εμπλουτισμένη με τον εθιστικό χαρακτήρα του Ambrofix και ένα διακριτικό πέπλο από musk που παραμένει απαλά κοντά επιδερμίδα.

La Vie Est Belle Very Cherry Eau De Parfum, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Τολμηρό αλλά και εκλεπτυσμένο, το Very Cherry είναι σχεδιασμένο να εκφράζει, όχι να εντυπωσιάζει. Πρόκειται για ένα άρωμα με έντονη την παρουσία του κερασιού που αποκτά νέα πνοή μέσα από ένα αναπάντεχο ξυλώδες βάθος.