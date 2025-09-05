Ο Μακόλεϊ Κάλκιν κατάλαβε πως ο πατέρας του ήταν κακοποιητικός, χάρη στον αείμνηστο Τζον Κάντι

Ο Κάλκιν μιλάει για την εποχή που συνεργάστηκε με τον Κάντι στο νέο ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον πατέρα του και το πόσο κακοποιητικός και ναρκισσιστής ήταν, αποκαλύπτοντας πως πλέον κανείς από την οικογένεια δεν έχει σχέση μαζί του. Το πώς όμως το αντιλήφθηκε σε μικρή ηλικία, το εξήγησε στο νέο ντοκιμαντέρ του ηθοποιού και σκηνοθέτη Κόλιν Χανκς με τίτλο “John Candy: I Like Me”, το οποίο μάλιστα έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη, ανοίγοντας το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2025. Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο, φυσικά, στον Τζον Κάντι που έφυγε από τη ζωή το 1994, στα 43 του.

Ανάμεσα σε όσους μιλούν για τον Τζον Κάντι, είναι λοιπόν και ο Μακόλεϊ Κάλκιν, που βρέθηκε στο πλευρό του στην ταινία Uncle Buck. Όπως εξηγεί στο ντοκιμαντέρ, ένιωθε πραγματικά πατρικά συναισθήματα από τον αείμνηστο θρύλο της κωμωδίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του 1989, σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζον Χιούζ.

Καθώς ο Μακόλεϊ Κάλκιν συνειδητοποιεί ότι πλέον είναι αρκετά μεγαλύτερος από την ηλικία που είχε ο Τζον Κάντι όταν γυριζόταν το Uncle Buck, αναπολεί στο ντοκιμαντέρ την ιδιαίτερα θετική εμπειρία του να υποδύεται τον ανιψιό του στην ταινία.

«Νομίζω ότι γι' αυτό είναι μία από τις αγαπημένες μου ερμηνείες του, γιατί πιστεύω ότι έβαλε πολύ από τον εαυτό του μέσα σε αυτή», λέει ο Κάλκιν και προσθέτει ότι πολλοί ηθοποιοί «δεν ξέρουν πώς ή δεν τους αρέσει να δουλεύουν με παιδιά» επειδή είναι «δύσκολο να συνεργαστείς μαζί τους», αλλά «ο Τζον ήταν πάντα ευγενικός και πολύ καλός» με εκείνον και την κινηματογραφική του αδελφή, Γκάμπι Χόφμαν.

«Έδειχνε μεγάλο σεβασμό. Όταν είσαι οκτώ χρονών, δεν λαμβάνεις σεβασμό - είτε στον χώρο εργασίας είτε γενικά από ενήλικες. Αλλά μαζί του ένιωθες καλοδεχούμενος».

Στην πορεία προσθέτει ότι ένιωσε πατρικά συναισθήματα από τον Κάντι, ιδιαίτερα καθώς τότε είχε δύσκολη σχέση με τον πατέρα του, Κιτ Κάλκιν, κατά την πρώιμη περίοδο της επιτυχίας του στο Χόλιγουντ.

«Νομίζω ότι είχε ένα εξαιρετικό ένστικτο. Είχε καταλάβει. Δηλαδή, ακόμα και πριν έρθει το μεγάλο κύμα με το Home Alone, δεν ήταν δύσκολο να δεις πόσο προβληματικός ήταν ο πατέρας μου. Δεν ήταν μυστικό. Ήταν ήδη τέρας. Και μετά ήρθαν η φήμη και τα χρήματα, και έγινε διαβόητο τέρας. Ήταν ήδη κακός άνθρωπος. Νομίζω ότι ο Τζον με κοιτούσε κάπως λοξά, σαν να έλεγε: “Όλα καλά εκεί πέρα; Περνάς καλά; Καλή μέρα; Όλα καλά στο σπίτι; Εντάξει”».

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με πολλά μέλη της οικογένειας του Τζον Κάντι (όπως η σύζυγος και τα παιδιά του), παιδικούς του φίλους, καθώς και πολλούς συνεργάτες του.