Η ταινία που παραλίγο να "τελειώσει" την καριέρα της Γουινόνα Ράιντερ - Ένας ρόλος που δεν έπαιξε τελικά ποτέ

Ωστόσο, δεν θα μάθουμε ποτέ αν ήταν καλή σε αυτόν τον ρόλο

Η δεκαετία του ’80 υπήρξε καθοριστική για την καριέρα της Γουινόνα Ράιντερ. Εκείνη την εποχή, κέρδιζε την προσοχή και την αποδοχή του κοινού και των κριτικών, χάρη στις της ερμηνείες στις ταινίες Beetlejuice και Heathers. Η δυναμική της σε πρωταγωνιστικό ρόλο άρχισε να γίνεται φανερή, ιδιαίτερα στο Heathers, παρ’όλο που η ίδια δεν συμβάδιζε με τις συνηθισμένες σταρ της εποχής. Αντιθέτως, κινείτο σε πολύ πιο σκοτεινά μονοπάτια, ενσαρκώνοντας χαρακτήρες που ήταν βυθισμένοι σε βαθιές σκέψεις.

Παρά και το ανορθόδοξο στυλ της, η Γουινόνα Ράιντερ έγινε πολύ γρήγορα, φαινόμενο. Οι προτάσεις για ρόλους έπεφταν βροχή. Όλοι ήθελαν να τη συμπεριλάβουν στις παραγωγές τους, συμπεριλαμβανομένου και του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Αν και η δεκαετία του ’80 δεν του χάρισε τις ίδιες επιτυχίες με την προηγούμενη (είναι άλλωστε δύσκολο να συγκριθεί κανείς με μια περίοδο που περιλάμβανε τα The Godfather, The Godfather Part II, The Conversation και Apocalypse Now), ο σκηνοθέτης είχε μια τριλογία να ολοκληρώσει. Και ήθελε τη Ράιντερ να συμμετέχει σε αυτή, όπως γράφει το Far Out Magazine.

Η Γουινόνα Ράιντερ επρόκειτο να υποδυθεί τη Μέρι Κορλεόνε στο The Godfather Part III, την κόρη του Μάικλ Κορλεόνε, τον οποίο ενσάρκωνε ο Αλ Πατσίνο. Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποίησε ότι είχε υπερβεί τα όριά της. Μιλώντας στην LA Times, εξήγησε: «Είχα κάνει τρεις ταινίες συνεχόμενα: Great Balls of Fire, Roxy Carmichael και Mermaids. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του Mermaids, πέταξα για τη Ρώμη με μια σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού, με υψηλό πυρετό. Κυριολεκτικά δεν μπορούσα να κινηθώ. Ο γιατρός του στούντιο μού είπε να επιστρέψω σπίτι - ήμουν πολύ άρρωστη για να δουλέψω».

Επί της ουσίας, η Γουινόνα Ράιντερ είχε πιέσει υπερβολικά τον εαυτό της. Παρ’ ότι ο ατζέντης της την είχε προειδοποιήσει πως αν απέρριπτε τον ρόλο, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην καριέρα της και να πλήξει τη φήμη της, η διάγνωση του γιατρού δεν της άφησε κανένα περιθώριο επιλογής.

Έτσι, ο ρόλος δόθηκε τελικά στην κόρη του σκηνοθέτη, Σοφία Κόπολα. Βέβαια, η επιλογή αυτή θεωρήθηκε αργότερα μία από τις χειρότερες στην ιστορία του Χόλιγουντ. Η νεαρή ανέλαβε τον ρόλο για χάρη του πατέρα της, ενώ δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για την υποκριτική. Αντίθετα, όπως απέδειξε, το ταλέντο και το ενδιαφέρον της ήταν για πίσω από τη κάμερα.

Για την ιστορία, η ερμηνεία της στην ταινία συνοδεύτηκε από δύο Χρυσά Βατόμουρα. Πολλοί την θεώρησαν υπεύθυνη και για την αποτυχία της ταινίας, συνολικά. Ωστόσο, δεν θα μάθουμε ποτέ και πώς θα ήταν στον ρόλο η Γουινόνα Ράιντερ. Ευτυχώς για εκείνη, και για τον μάνατζερ της δηλαδή, η ηθοποιός δεν υπέστη κάποιο πλήγμα στην καριέρα της.