Η μοναδική ταινία που η Τζένιφερ Λόρενς βλέπει κάθε φορά ό,τι και να γίνει. Πολύ φίλη μας

Η ιδανική ταινία για cocooning, τώρα που μπήκε και το φθινόπωρο

Όλοι έχουμε αυτή τη μία ταινία που όσες φορές και να τη δούμε, θα έχουμε την αίσθηση της πρώτης φοράς. Που επιστρέφουμε σε αυτή σε διάφορες φάσεις της ζωής μας. Ε, μία τέτοια έχει και η Τζένιφερ Λόρενς. Και ίσως να μην την περίμενες. Η ηθοποιός, που μετά τα Hunger Games, εξασφάλισε μία θέση στη λίστα με τις κορυφαίες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχει μια αξιοζήλευτη καριέρα αλλά και ένα μοναδικό ταλέντο: καταφέρνει με ευκολία να ισορροπεί ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία. Κινείται με άνεση ανάμεσα στο ανάλαφρο και το σκοτεινό.

Κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Silver Linings Playbook, στον ρόλο της Τίφανι - μία θλιμμένη και προκλητική χήρα που χρησιμοποιεί το σκοτεινό της χιούμορ απέναντι στον Πατ, καθώς και οι δύο αναζητούν, βαθύτερα, μια ανορθόδοξη μορφή αγάπης και ίασης. Από τους σημαντικούς της ρόλους ξεχωρίζει και η Ρόζαλιν Ρόζενφελντ στο σχεδόν μισητό και υπερβολικό American Hustle, καθώς και πολύ πιο πρόσφατα, η Μάντι Πάρκερ στη rom-com No Hard Feelings.

Τώρα, η Τζένιφερ Λόρενς ετοιμάζεται για την πρώτη της υποψηφιότητα μετά το 2015, για τη μαύρη κωμωδία-θρίλερ Die, My Love, ενώ θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε. Την κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ποια είναι η αγαπημένη της ταινία όμως;

Το 2013, η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, τις αγαπημένες της ταινίες, λέγοντας μια σπουδαία ταινία για εκείνη είναι το Trains and Automobiles, ενώ για το There's Something About Mary είπε πως έχει χάσει το μέτρημα από τις πόσες φορές το έχει δει. Αλλά ποια ταινία ό,τι ώρα κι να παίζει θα δει κάθε φορά;

Για την Τζένιφερ Λόρενς αυτή η ταινία είναι το Bridget Jones’s Diary. Κι εδώ που τα λέμε, κι εμείς αν την πετύχουμε πουθενά θα τη δούμε. Είναι ο ορισμός της comfort tv και δεν είναι τυχαίο που έχει εξελιχθεί σε πολιτισμικό σημείο αναφοράς, με το πιο πρόσφατο σίκουελ, Bridget Jones: Mad About the Boy, να κυκλοφορεί πριν λίγους μήνες. Μια ταινία που απέσπασε θετικές κριτικές, αλλά έχουμε γράψει και την γνώμη μας.