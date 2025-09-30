Η Έμα Γουάτσον θεωρεί ότι οι απόψεις γύρω από τον γάμο είναι μια μορφή «βίας» κατά των νέων

«Νομίζω ότι είναι τόσο βίαιο και τόσο σκληρό για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα για τους νέους, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, να τους κάνεις να νιώθουν ότι δεν έχουν καμία αξία ή ότι δεν έχουν πετύχει ακόμα στη ζωή, επειδή δεν έχουν φτάσει με το ζόρι σε μια κορύφωση»

Η Έμα Γουάτσον αποκάλυψε πριν λίγες μέρες ότι έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από την υποκριτική και πλέον αισθάνεται πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Τώρα, η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τις απόψεις της σχετικά με τις σχέσεις, την αγάπη και τον γάμο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξής της στην εκπομπή «On Purpose» με τον Τζέι Σέτι.

Τι είπε; Είπε ότι οι νέοι – και ειδικά οι νέες γυναίκες δέχονται τεράστια πίεση για να παντρευτούν, κάτι που είναι επιβλαβές για την υγεία τους. Συμφωνούμε; Απόλυτα. Για εκείνη, αυτή η πίεση είναι «το λιγότερο ρομαντικό πράγμα που μπορώ να σκεφτώ», είπε, τονίζοντας ότι το να πιέζεις τους ανθρώπους να παντρευτούν υποβαθμίζει τη δουλειά που απαιτείται για να διατηρηθεί μια υγιής μακροχρόνια σχέση. «Νομίζω ότι είναι τόσο βίαιο και τόσο σκληρό για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα για τους νέους, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, να τους κάνεις να νιώθουν ότι δεν έχουν καμία αξία ή ότι δεν έχουν πετύχει ακόμα στη ζωή, επειδή δεν έχουν φτάσει με το ζόρι σε μια κορύφωση - κάτι που δεν θεωρώ ότι μπορεί ή πρέπει ποτέ να επιβάλλεται», σημείωσε η Έμα Γουάτσον.

Σχετικά με τα προσωπικά της συναισθήματα για τον γάμο, η ηθοποιός τόνισε ότι νιώθει «χαρούμενη» που δεν έχει πάρει διαζύγιο ακόμα: «Ακούγεται σαν μια πολύ αρνητική απάντηση, αλλά νομίζω ότι μας πιέζουν και μας εξαναγκάζουν σε αυτό που πιστεύω ότι είναι ένα είδος θαύματος. Μπορεί να μην το αξίζω ποτέ. Ελπίζω να μου συμβεί. Αλλά δεν νιώθω ότι το δικαιούμαι. Είτε θα είναι μέρος του σκοπού μου εδώ και του πεπρωμένου μου, είτε όχι». Για την ίδια, ο γάμος δεν είναι κάτι που πρέπει να μπαίνει σε χρονοδιάγραμμα. «Πραγματικά, αν είχα προσπαθήσει να παντρευτώ οποιαδήποτε στιγμή, ουσιαστικά, πριν από περίπου ένα χρόνο, θα ήταν ένα μακελειό. Απλώς δεν γνώριζα τον εαυτό μου αρκετά καλά. Δεν είχα μια αρκετά σαφή ιδέα για τον σκοπό μου, το όραμά μου. Δεν ήξερα πού ένιωθα πραγματικά ότι έπρεπε να βρίσκομαι. Νομίζω ότι έχω μερικές από αυτές τις απαντήσεις τώρα», συνέχισε.

Στη συνέντευξή της, η Έμα Γουάτσον είπε ότι ενώ πιστεύει ότι όλοι είναι άξιοι αγάπης, η σχέση ή ο γάμος «είναι σχεδόν ένα διαφορετικό παιχνίδι, δηλαδή, το να συνυπάρχεις και να μοιράζεσαι σωστά τη ζωή σου με κάποιον και να είσαι σε σχέση μαζί του μοιάζει σαν να είναι κάτι ξεχωριστό».

