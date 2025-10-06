Τέιλορ Σουίφτ: Είναι το "Ruin the Friendship" γραμμένο για την πρώην κολλητή της, Μπλέικ Λάιβλι;

Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το 12ο άλμπουμ της και οι θαυμαστές της επικεντρώθηκαν στο εν λόγω τραγούδι

Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο 12ο άλμπουμ της, που φέρει τον τίτλο The Life of a Showgirl. Οι αντιδράσεις βέβαια δεν ήταν αυτές που περίμενε, αφού οι swifties δεν εντυπωσιάστηκαν με τα νέα κομμάτια, με εξαίρεση ένα δύο. Από την άλλη, φυσικά και ανέλυσαν τον κάθε στίχο, ενώ ξεκίνησαν και μία θεωρία (άλλο που δεν ήθελαν) για το κομμάτι Ruin the Friendship.

Αρκετοί θεώρησαν πως το Ruin the Friendship αναφέρεται στην Μπλέικ Λάιβλι, μόνο και μόνο από τον τίτλο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ ένα κομμάτι αφιερωμένο στην πρώην κολλητή της;

Η απάντηση είναι αρνητική, αφού όπως γράφει και το People, το τραγούδι εξερευνά τα θέματα του ανεκπλήρωτου έρωτα και της λύπης, ενώ αφηγείται την ιστορία ενός έρωτα από το λύκειο με τραγικό τέλος. Η Τέιλορ Σουίφτ πάντως δεν έχει σχολιάσει το πώς το εμπνεύστηκε, αλλά υπάρχουν παραλληλισμοί που παραπέμπουν στον παιδικό της φίλο, Τζέφρι Λανγκ, ο οποίος πέθανε στα 21 του στις 2 Νοεμβρίου 2010. Οι δυο τους φοιτούσαν στο Λύκειο Χέντερσονβιλ του Τενεσί, πριν εκείνη το εγκαταλείψει για να ακολουθήσει την μουσική της καριέρα.

Το Ruin the Friendship είναι από τα πιο συναισθηματικά κομμάτια στο νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το οποίο η Τέιλορ Σουίφτ εμπνεύστηκε από τη ζωή της πίσω από τα παρασκήνια της θρυλικής περιοδείας της Eras Tour, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ. Το άλμπουμ αναφέρεται φυσικά και στη σχέση της με τον Τράβις Κέλσι, με τον οποίο πρόσφατα αρραβωνιάστηκε μετά από δύο χρόνια σχέσης.