Η Κέιτ Μίντλετον προειδοποιεί ότι ο χρόνος που περνάμε στις οθόνες βλάπτει τις οικογενειακές σχέσεις. Άδικο έχει;

Η Κέιτ Μίντλετον προειδοποιεί, σε άρθρο της στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, πως η υπερβολική χρήση των smartphones και των ψηφιακών οθονών οδηγεί σε μια «επιδημία αποσύνδεσης» που πλήττει την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων και αποδυναμώνει τη ζωή μέσα στην οικογένεια. «Ενώ οι ψηφιακές συσκευές υπόσχονται να μας κρατούν συνδεδεμένους, στην πράξη συχνά συμβαίνει το αντίθετο».

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας σημειώνει πως τα κινητά τηλέφωνα και τα ψηφιακά μέσα έχουν εξελιχθεί σε μια διαρκή πηγή απόσπασης της προσοχής, μειώνοντας ουσιαστικά τον χρόνο και την ποιότητα των στιγμών που περνούν τα μέλη της οικογένειας μαζί. «Είμαστε σωματικά παρόντες, αλλά πνευματικά απόντες, ανίκανοι να συνδεθούμε πραγματικά με τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά μας», γράφει χαρακτηριστικά στο δοκίμιο που εντάσσεται στην ευρύτερη καμπάνια της για την ενίσχυση της προσχολικής αγωγής.

Η Κέιτ Μίντλετον επισημαίνει επίσης ότι τα δεδομένα των επιστημόνων αποδεικνύουν τη σημασία της οικοδόμησης υγιών και ζεστών διαπροσωπικών σχέσεων, τόσο εντός της οικογένειας όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Σχέσεις που προσφέρουν διαχρονικά οφέλη για την ψυχική και σωματική υγεία.

Ωστόσο, όπως γράφει το BBC, προειδοποιεί ότι οι σύγχρονες κοινωνικές τάσεις κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται μόνοι και απομονωμένοι, ενώ οι οικογένειες δεν αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή ο ένας στον άλλο.

«Όταν κοιτάμε το κινητό μας την ώρα που μιλάμε με κάποιον, κάνουμε σκρολ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του οικογενειακού δείπνου ή απαντάμε σε e-mails ενώ παίζουμε με τα παιδιά μας, δεν πρόκειται απλώς για στιγμές απόσπασης προσοχής».

Στο δοκίμιό της, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Royal Foundation Centre for Early Childhood, υποστηρίζει ότι τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες θα τα στηρίξουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. «Μεγαλώνουμε μια γενιά που μπορεί να είναι πιο συνδεδεμένη από οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο απομονωμένη, πιο μοναχική και λιγότερο ικανή να δημιουργήσει τις ζεστές, ουσιαστικές σχέσεις που αποτελούν το θεμέλιο μιας υγιούς ζωής».

Να σημειωθεί πως κανένα από τα τρία παιδιά του βασιλικού ζεύγους δεν επιτρέπεται να έχει κινητό, όπως επιβεβαίωσε και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε σειρά του AppleTV+.