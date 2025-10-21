Τζαστίν Λούπε: «Το να τελειώνεις μία σχέση στα 33, είναι τρομακτικό»

Η ηθοποιός του Nobody Wants This μίλησε στον Independent με αφορμή τη δεύτερη σεζόν, που έρχεται σε λίγες ημέρες στο Netflix

Είναι δύσκολο να μην αγαπήσεις την Τζαστίν Λουπέ στο Nobody Wants This. Ως Μόργκαν έχει τις καλύτερες ατάκες σε όλη τη σειρά. Με αφορμή τη δεύτερη σεζόν που έρχεται στο Netflix σε λίγες ημέρες, η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της στον Independent, λέγοντας αρχικά πως «ως κάποια που επίσης δεν έχει ιδιαίτερο φίλτρο στην καθημερινότητά της, νιώθω την Μόργκαν. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να παίζεις κάποιον που είναι λίγο ανεξέλεγκτος».

Πριν το Nobody Wants This, η Τζαστίν Λουπέ συμμετείχε σε δευτερεύοντες ρόλους σε διάφορες ταινίες, αλλά και στην βραβευμένη με Emmy σειρά, Succession. Αν και ήταν αρχικά να εμφανιστεί σε τρία επεισόδια, εντυπωσίασε πολύ τον showrunner Τζέσι Άρμστρονγκ, και τελικά παρέμεινε και στις τέσσερις σεζόν.

Στη σειρά της Έριν Φόστερ, ο χαρακτήρας της Τζαστίν Λουπέ δεν είναι τόσο σίγουρη πως ο έρωτας της Τζοάν και του Νόα δεν θα κρατήσει. Έχει ξαναδεί την πρώτη να περνάει την περίοδο του μέλιτος πολλές φορές στο παρελθόν και την έχει ακούσει να το αναλύει στο podcast τους. Αλλά αυτή τη φορά «η Μόργκαν αρχίζει να αποδέχεται ότι η Τζοάν και ο Νόα θα το προσπαθήσουν στα σοβαρά. Και θα έλεγα ότι αυτή η σεζόν είναι η δική της πορεία ως προς το πώς συμφιλιώνεται με αυτή τη νέα δυναμική. Βρίσκεται δηλαδή σ’ εκείνη τη δύσκολη, αμήχανη φάση που πολλοί έχουμε ζήσει: όταν ο πιο κοντινός σου άνθρωπος μπαίνει σε σοβαρή σχέση και ξαφνικά εσύ δεν είσαι πια η πρώτη του προτεραιότητα. Προσπαθεί να καταλάβει: ΟΚ, πώς είναι η ζωή μου τώρα που ξέρω ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει με την αδερφή μου;».

Το Nobody Wants This έκανε επιτυχία γιατί η Έριν Φόστερ έκανε μία σειρά για ανθρώπους που βρίσκονται λίγο πριν τα 40 και δεν έχουν βρει ακόμα τον άνθρωπό τους και δεν έχουν σκοπό να μπουν σε dating apps για να το αλλάξουν αυτό. Όπως σημειώνει και η δημοσιογράφος του Independent, το να βλέπουμε στα 30+ την σχεδόν ανταγωνιστική προσπάθεια των δύο αδελφών να πετύχουν «ορόσημα» στις σχέσεις τους, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική.

Η Τζαστίν Λούπε απάντησε σε αυτό το σχόλιο πως «νομίζω ότι είναι απλώς μια περίεργη φάση, όπου λες: “Οκ, η ζωή μου είναι αληθινή, και είμαι πλέον ένας ενήλικας. Πού βρίσκομαι και πώς τα πάω;”. Κι αυτό είναι κάτι έντονο να το αντιμετωπίζεις. Όταν ήμουν 33, έβαλα τέλος σε μια μακροχρόνια σχέση, κάτι που είναι τρομακτικό να το κάνεις στα 33 σου. Θέλει θάρρος για να κάνεις μια ενδοσκόπηση και να πεις “Οκ, πού χρειάζομαι να εξελιχθώ; Πάνω σε τι πρέπει να δουλέψω;”. Αλλά, όπως και να ’χει, τα 33 είναι τόσο νεανική ηλικία. Είσαι ένα μικρό μωρό! Τα πας υπέροχα!».

Τι γνωρίζουμε για τη δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This

Το φινάλε της πρώτης σεζόν ολοκληρώθηκε με μία φορτισμένη στιγμή μεταξύ της Τζοάν και του Νόα. Συνειδητοποιώντας τη σημασία της πίστης του, αλλά και τον ρόλο που έχει η οικογένεια του, εκείνη αποφάσισε να κάνει πίσω και να δώσει τέλος στη σχέση τους. Σε αντίθεση με τον Νόα, που τελικά επέλεξε να την διεκδικήσει, αφήνοντας έτσι την πόρτα ανοιχτή για να δούμε την ιστορία να συνεχίζει.

Η συνέχεια θα εξερευνήσει τις συνέπειες αυτής της απόφασης, εστιάζοντας στο πώς η επιλογή του Νόα να παραμείνει με την Τζοάν, θα επηρεάσει την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Με λίγα λόγια, τα νέα επεισόδια θα αναδείξουν την πολυπλοκότητα της σχέσης τους.

Μία από τις αναμενόμενες συνέπειες πάντως, είναι πως ο Νόα δεν θα αναλάβει ως επικεφαλής ραβίνος, που σημαίνει ότι εκτός από την καριέρα του, είναι πιθανό να εγκαταλείψει και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Η οικογένεια του θα βρίσκεται απέναντί του, εκτός φυσικά από τον αδερφό του. Το ζευγάρι θα δεχτεί πιέσεις και θα φανεί κατά πόσο η σχέση τους είναι όντως δυνατή. Μπορεί άραγε η αγάπη τους να επιβιώσει από τις πιέσεις της θρησκείας και της οικογένειας;

Θα το μάθουμε σε δύο ημέρες που είναι η πρεμιέρα του Nobody Wants This στο Netflix.