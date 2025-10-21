Κρίστεν Μπέλ: Η ανάρτηση για τα 12 χρόνια γάμου που κανονικοποιεί την γυναικοκτονία - Δεν είναι όλα χιούμορ

Έντονη κριτική δέχεται η Κρίστεν Μπελ μετά την ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τον Νταξ Σέπαρντ

Η Κρίστεν Μπελ έκλεισε 12 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της, Νταξ Σέπαρντ, και θέλησε να κάνει μια ανάρτηση στο Instagram για την επέτειό τους. Έτσι, να το γιορτάσει. Τι θα μπορούσε να πάει λάθος σε μία τόσο όμορφη στιγμή; Τα λόγια που επέλεξε να χρησιμοποιήσει η πρωταγωνίστρια του Nobody Wants This, για να αποδείξει το μέγεθος της αγάπης του.

Συγκεκριμένα, έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας: «Χαρούμενη 12η επέτειο στον άντρα που κάποτε μου είπε: “Δεν θα σε σκότωνα ποτέ”». Πολλοί άντρες σκοτώνουν τις γυναίκες τους κάποια στιγμή, αλλά εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, παρότι θα είχα κάθε λόγο να το κάνω».

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Νταξ Σέπαρντ κανονικοποιεί την γυναικοκτονία και την περιγράφει ως κάτι δεδομένο. Και μαζί και η Κρίστεν Μπελ, η οποία εκτιμά ότι δεν θα είναι εκείνη ένα ακόμη θύμα, αν και ο σύζυγός της θα είχε κάθε λόγο να το κάνει. Δεν έχουμε δει χειρότερη ανάρτηση για επέτειο, αλήθεια. Και δεν έχουμε ακούσει χειρότερα λόγια από αυτά για να εκφράσει κάποιος την αγάπη του. Δεν αστειεύεται κανείς με ένα τέτοιο θέμα, όταν οι γυναικοκτονίες συνεχώς αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο μεταξύ, πολλοί επισημαίνουν πως η Κρίστεν Μπελ έκανε την ανάρτηση τον Οκτώβριο, που είναι Μήνας Ευαισθητοποίησης για την Ενδοοικογενειακή Βία. Όχι ότι έχει σημασία βέβαια, αλλά είναι σίγουρα πολύ ατυχές και εκτός πραγματικότητας. Είναι γενικά τα λάθος λόγια σε οποιαδήποτε στιγμή.

Όπως της έγραψε και ένας χρήστης «είναι απίστευτα λυπηρό και αναίσθητο να λες κάτι τέτοιο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για την ενδοοικογενειακή βία και χιλιάδες γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από τα χέρια του ανθρώπου που εμπιστεύονταν».