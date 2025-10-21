Γιατί ο Μπρούκλιν Μπέκαμ “δεν ενδιαφέρεται” να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του; Οριστική η ρήξη ανάμεσά τους;

Αυτό το “δράμα” εντός της οικογένειας Μπέκαμ φαίνεται πως δεν έχει τέλος.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες και ο λόγος δεν είναι άλλος από την απομάκρυνσή του από τον οικογενειακό κύκλο των Μπέκαμ. Ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει ρήξη και κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να το αμφισβητήσει πια. Εκείνος απολαμβάνει τον έγγαμο βίο με τη Νίκολα Πέλτζ, εστιάζοντας σε όλα όσα συμβαίνουν εντός του σπιτιού τους και όχι σε θέματα που αφορούν στην οικογένειά του.

Ο 26χρονος έχει επιλέξει συνειδητά να αποστασιοποιηθεί από τους γονείς του και αυτός είναι και ο λόγος που απουσιάζει απ' όλες τις επίσημες εκδηλώσεις ή τις οικογενειακές γιορτές τους τελευταίους μήνες. Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του “δεν ενδιαφέρονται” να ανακτήσουν τις σχέσεις τους με τους Μπέκαμ, προτιμώντας να ασχολούνται μόνο με όσα τους δίνουν χαρά. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε μια πηγή από το περιβάλλον τους στο Us Weekly.

Πληθαίνουν τα σύννεφα ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την οικογένειά του

«Ο Μπρούκλιν επιθυμεί να ζήσει μια ήρεμη ζωή, χωρίς δράματα. Έχει χτίσει μαζί με τη Νίκολα τον δικό τους κόσμο και είναι πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Θέλουν να αφήσουν τα πράγματα να ηρεμήσουν φυσικά, αντί να προσπαθήσουν να διορθώσουν κάτι, που παραμένει τεταμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Υπάρχει τεράστια ρήξη ανάμεσά τους. Οι σχέσεις τους είναι τεταμένες», πρόσθεσε.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ εξακολουθεί να μην έχει επικοινωνία με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, αλλά ούτε και με τους αδερφούς του, Ρομέο και Κρουζ. Αντίθετα, παραμένει άγνωστο, αν μιλάει με τη μικρότερη αδερφή του, Χάρπερ. Και μπορεί κανείς να μην γνωρίζει με λεπτομέρειες τι έχει συμβεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο τα πράγματα φαίνεται να είναι σοβαρά.

Σύμφωνα με τα δημοσίευματα, όλα ξεκίνησαν από την κόντρα του Μπρούκλιν με τον Ρομέο για την Κιμ Τέρνμπουλ, γεγονός, όμως, που διέψευσε η ίδια αργότερα, υποστηρίζοντας πως η σχέση της με τον Μπρούκλιν ήταν ανέκαθεν φιλική, ενώ με τον Ρομέο ήταν ζευγάρι. Την ίδια περίοδο, άλλα δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Βικτόρια Μπέκαμ και η Νίκολα Πέλτζ έχουν πολύ κακές σχέσεις, γεγονός που επηρέαζε αρνητικά το νεαρό ζευγάρι.

Μπορεί να μην γνωρίζουμε, λοιπόν, τι συμβαίνει εντός των κλειστών πορτών της οικογένειας Μπέκαμ, ωστόσο το δράμα συνεχίζεται κανονικά.

