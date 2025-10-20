Ντέιβιντ Μπέκαμ: Τρολάρει τη Βικτόρια για τις μαγειρικές ικανότητές της: “Αγάπη μου, δεν θα φτιάξουμε τοστ με τυρί και ζαμπόν”

Οι Μπέκαμ μπήκαν στην κουζίνα για μαγειρική, με τον Ντέιβιντ να κοροϊδεύει τη Βικτόρια για τις μαγειρικές γνώσεις της.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ συμπορεύονται εδώ και δεκαετίες, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Οι δυο τους απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μαζί - είτε αυτό σημαίνει να βγουν για φαγητό και ποτό, είτε να χαζέψουν ταινίες στο Netflix, είτε να μπουν στην κουζίνα. Και μπορεί η Βικτόρια να μην φημίζεται για τις μαγειρικές ικανότητές της, και ο Ντέιβιντ να το γνωρίζει πολύ καλό αυτό, ωστόσο οι στιγμές τους μπροστά από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια είναι επικές.

Το τρολάρισμα του Ντέιβιντ Μπέκαμ στη Βικτόρια για τη μαγειρική της

Την Κυριακή (19/10), το ζευγάρι θα υποδεχόταν στο σπίτι του τους γονείς του, προκειμένου να δειπνήσουν όλοι μαζί. Έτσι, νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε η προετοιμασία του φαγητού. Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ μπήκαν στην κουζίνα, με εκείνον να αναλαμβάνει τον ρόλο του σεφ και εκείνη της βοηθού. Και να ήθελε, δηλαδή, να είναι πιο δημιουργική, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν της άφησε περιθώρια.

Η αλήθεια είναι πως η Βικτόρια Μπέκαμ δεν φημίζεται για τις μαγειρικές γνώσεις της, ούτε τις ικανότητές της. Συνεπώς, ο Ντέιβιντ προτίμησε να αναλάβει εκείνος την ευθύνη του μαγειρέματος, κρατώντας τη σύζυγό του εκτός της παραγωγής. Η ίδια, βέβαια, δεν αποχώρησε από την κουζίνα, παρακολουθώντας τον αγαπημένο της να ξεδιπλώνει το ταλέντο του στη μαγειρική, φτιάχνοντας διάφορα φαγητά για το τραπέζι τους.

Ανάμεσά τους ακολούθησε ένας μοναδικός διάλογος, ο οποίος χάρισε στους fans τους πολύ γέλιο. «Χρειάζεσαι βοήθεια;», ακούγεται η Βικτόρια να ρωτάει τον σύζυγό της. «Από ποιον;», αναρωτιέται αυτός, αφήνοντας ξεκάθαρο υπονοούμενο. «Μείνε μακρυά», συμπλήρωσε χιουμοριστικά ο Ντέιβιντ. Τότε, εκείνη αποκρίθηκε: «Τι εννοείς μείνε μακρυά;» και έλαβε την απάντηση που έγινε viral: «Αγάπη μου, δεν θα φτιάξουμε τοστ με τυρί και ζαμπόν». Και πρόσθεσε όλο νόημα «σ' αγαπάμε πολύ».

Λίγο αργότερα, η Βικτόρια Μπέκαμ δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία από το τραπέζι, ενημερώνοντας τους followers της πως όλα πήγαν καλά και όλοι χάρηκαν το φαγητό δια χειρός του Ντέιβιντ Μπέκαμ.