Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλά για τα χρόνια πάλης με τις διατροφικές διαταραχές - “Δεν ήξερα τι έβλεπα στον καθρέφτη”

Η Βικτόρια Μπέκαμ έζησε τις κακές εποχές της τηλεόρασης, όταν έπρεπε να “απολογηθείς” δημόσια για τα κιλά σου. Η πρώην τραγουδίστρια των “Spice Girls” μίλησε για εκείνη την περίοδο στο ντοκιμαντέρ της, περιγράφοντας πόσο έντονα επηρέασε τη ζωή της.

Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε την τύχη - ατυχία να εισέλθει στον χώρο του θεάματος από νεαρή ηλικία. Η νυν σχεδιάστρια μόδας βρισκόταν ανέκαθεν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, άλλοτε λόγω της επαγγελματικής ζωής της και άλλοτε λόγω της προσωπικής. Ωστόσο, σε αυτή τη «σχέση» δεν ήταν όλα ρόδινα. Η Βικτόρια Μπέκαμ βίωσε αρκετές φορές την αρνητική πλευρά της έκθεσης, γεγονός που επηρέασε την καθημερινότητά της και της δημιούργησε πρόβλημα στην εικόνα που είχε για τον εαυτό της. Τα κιλά της έγιναν εμμονή, με την ίδια να «παλεύει» με τις διατροφικές διαταραχές.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή της, με τίτλο «Victoria Beckham», η πρώην τραγουδίστρια «έσπασε» τη σιωπή της και μίλησε για αυτό το γκρίζο κεφάλαιο της ζωής της, υπογραμμίζοντας πόσο επηρεαζόταν από την άποψη των άλλων για το σώμα και τα κιλά της. «Με ζύγισαν σε τηλεοπτική μετάδοση, όταν ο Μπρούκλιν ήταν μόλις έξι μηνών», αποκάλυψε, περιγράφοντας τα σχόλια που λάμβανε για το σώμα και τα κιλά της, λίγο μετά τον ερχομό του πρώτου παιδιού της.

Από τις πιέσεις των media στη «μάχη» για τα κιλά: Η εξομολόγηση της Βικτόρια Μπέκαμ για τις διατροφικές διαταραχές

«”Ανέβα στη ζυγαριά". Έχασες τα κιλά”; Τα λέμε χαριτολογώντας στην τηλεόραση, αλλά τότε ήμουν πραγματικά πολύ νέα και αυτό με πλήγωσε», εξομολογήθηκε. «Άρχισα να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και να μην μου αρέσω, επειδή επέτρεψα σε όλο αυτό να με επηρεάσει. Δεν ήξερα τι έβλεπα στον καθρέφτη. Χάνεις κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Με έχουν αποκαλέσει τα πάντα, από “χοντρούλα Porky Spice” μέχρι “κοκαλιάρα Porky Spice”», είπε.

Σε άλλο σημείο της εξομολόγησης, η Βικτόρια Μπέκαμ παραδέχτηκε πως πολλές φορές αναγκαζόταν να λέει ψέματα, γιατί δεν ήθελε να δείξει τι πραγματικά περνούσε. «Όταν έχεις διατροφική διαταραχή, γίνεσαι πολύ καλός στο να λες ψέματα. Δεν ήμουν ποτέ ειλικρινής με τους γονείς μου. Δεν μίλησα ποτέ δημόσια για αυτό, αλλά σε επηρεάζει βαθιά, όταν σου λένε συνεχώς ότι δεν είσαι αρκετά καλή. Νομίζω πως αυτό με συνόδευε σε όλη μου τη ζωή», εξήγησε.

Victoria Beckham reveals lifelong struggle with an eating disorder and 'Porky Spice' label that pushed her to 'incredibly unhealthy' lengths - as she recalls humiliation of David bailing out her business https://t.co/QVV8DDKQwo — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 8, 2025

Ο Ντέβιντ Μπέκαμ θυμάται την κριτική που ασκούσαν στη Βικτόρια Μπέκαμ για τα κιλά της

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αναφέρθηκε, επίσης, σε εκείνη την περίοδο της ζωής τους, τονίζοντας πως τόσο η σύζυγός του όσο και γενικότερα οι γυναίκες βίωναν πιέσεις για τα κιλά τους και δέχονταν αυστηρή κριτική, όταν αυτά ξεπερνούσαν τα «όρια» που είχε θέσει η κοινή γνώμη. «Ο κόσμος τότε πίστευε ότι ήταν εντάξει να κριτικάρει μια γυναίκα για το βάρος της, για το τι κάνει, για το τι φοράει. Υπήρχαν πολλά πράγματα στην τηλεόραση τότε, που σήμερα δεν θα επιτρέπονταν». Και συνέχισε: «Η Βικτόρια Μπέκαμ που ήξερα εγώ, ήταν το κορίτσι που καθόταν σπίτι με φόρμες, χαμογελούσε, γελούσε, έπινε ένα ποτήρι κρασί. Αυτή η πλευρά της άρχισε να χάνεται εξαιτίας της κριτικής που δεχόταν», θυμάται ο πρώην αθλητής.

Πλέον, η Βικτόρια Μπέκαμ έχει αφήσει πίσω της αυτά τα βιώματα, ωστόσο οι μνήμες δεν έχουν σβηστεί. Η σχεδιάστρια μόδας είχε αποκαλύψει το 2021 πως έχει υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, επιλέγοντας «καθαρές» τροφές, χωρίς λάδι, βούτυρο ή σάλτσες. Η ίδια λατρεύει να τρώει λαχανικά και ψάρι, ενώ στη διατροφή της δεν έχουν θέση τα γαλακτοκομικά και το κόκκινο κρέας.



