Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τις συνεντεύξεις του - Όταν μιλούσε για τη γυναίκα της ζωής του και τον καρκίνο

Ο Διονύσης Σαββόπουλος - ο εμβληματικός τραγουδοποιός - δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας. Και από χθες (21/10), οι μελωδίες έχουν άλλο χρώμα, η μουσική δεν ακούγεται ίδια και τα τραγούδια του μας γεμίζουν νοσταλγία. Η Ελλάδα πενθεί τον καλλιτέχνη που μεγάλωσε - και θα συνεχίσει να μεγαλώνει - γενιές και γενιές με τη φωνή του.

Διονύσης Σαββόπουλος: ένα όνομα, μια ιστορία. Ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός «έφυγε» από τη ζωή στα 80 χρόνια του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική της πρωτεύουσας. Σε περίπου ενάμιση μήνα, θα είχε τα 81α γενέθλιά του, όμως δεν πρόλαβε να τα γιορτάσει. Πρόλαβε, όμως, να ζήσει. Και η ζωή του ήταν γεμάτη - με τις εύκολες και τις δύσκολες ημέρες της - αλλά γεμάτη. Από αρχή έως το τέλος ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής - ποτέ δεν κρύφτηκε, ποτέ δεν φοβήθηκε την αλήθεια, ποτέ δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του - είτε μέσα από τον λόγο του είτε μέσα από τα τραγούδια του.

Λάτρευε την ποίηση, τη μουσική, τους στίχους και φυσικά την οικογένειά του. Έμπνευσή του αποτελούσαν τα βιώματά του, η κοινωνία και η ζωή η ίδια. Αγαπούσε να διηγείται ιστορίες - η εφευρετικότητα, η ευφυΐα και η μαεστρία του ήταν τα «όπλα» που δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ. Χάρισε στον κόσμο της μουσικής μοναδικές στιγμές, ωστόσο δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτόν. Το πηγαίο ταλέντο του δεν του επέτρεψε ποτέ να επαναπαυθεί, ούτε να σταματήσει να εξελίσσεται. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως μέχρι πέρυσι έκανε συναυλίες, στήνοντας χορούς και τραγουδώντας για όλα όσα αγαπούσε.

Eurokinissi

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν έδινε συχνά συνεντεύξεις. Όταν, όμως, αποφάσιζε να μιλήσει, οι λέξεις «ξεπηδούσαν» από μέσα του σαν ποταμός. Ο σημαντικός αυτός καλλιτέχνης άλλες φορές έκανε αναφορά σε γνωστά μονοπάτια του και άλλες φορές αποκάλυπτε άγνωστες πτυχές της ζωής του με αυτή τη χαρακτηριστική χροιά και μοναδικότητα που τον συνόδευε.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τις συνεντεύξεις του

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στη γυναίκα της ζωής του, την Ασπασία Αραπίδoυ ή αλλιώς την «Άσπα του». Οι δυο τους έμειναν μαζί για σχεδόν 60 χρόνια και μπορεί αυτή η διαδρομή να μην είχε μόνο φωτεινές ημέρες, ωστόσο κανείς δεν έκανε πίσω. Πάντα εκεί, ο ένας για τον άλλον. Στην εν λόγω εξομολόγησή του, ο τραγουδοποιός είχε μιλήσει για τη γνωριμία τους, αλλά και τον γάμο τους.

«Η Άσπα είναι η γυναίκα της ζωής μου, 57 χρόνια με ανέχεται το κορίτσι. Είμαι ερωτευμένος με την Άσπα. Με ζηλεύει πάρα πολύ. "Ποια είναι αυτή; Γιατί κοιτάς προς τα εκεί;" με ρωτάει. Είναι εξαιρετική η Άσπα, αφοσιώθηκε σε αυτόν τον γάμο χωρίς να χάσει την προσωπικότητά της. Είχα μεγάλη υποστήριξη, περάσαμε δύσκολα - ήταν αρκετά τα δύσκολα - και τα παιδιά μου. Η οικογένεια στάθηκε δίπλα μου. Πήρα την απόφαση να την παντρευτώ, όταν ήμουν στην απομόνωση, στη φυλάκα. Όπως παίρνουμε αποφάσεις έτσι και εγώ πήρα δύο αποφάσεις σημαντικές. Το ένα να ασχοληθώ με τα τραγούδια και τη μουσική και το άλλο να παντρευτώ την Άσπα επειδή την αγαπώ. Ήμασταν πολύ νέοι. Παντρευτήκαμε τον Οκτώβριο του 1967 28η Οκτωβρίου. Την ημέρα του όχι, εμείς είπαμε ναι. Εγώ ήμουν 23 και η Άσπα 18».

Αναφερόμενος στους γονείς του και στον ρόλο που έπαιξαν στην πορεία του, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε εξομολογηθεί: «Δεν είναι ανάγκη να συμφωνείς με ό,τι λέω, εννοείται, αλλά θέλω να παραδέχονται οι άλλοι ότι είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει αυτό. Όταν περνούν όμως τα χρόνια, αυτά φαντάζουν αλλιώς. Δηλαδή συνειδητοποιώ για τα προβλήματα με τον μπαμπά και τον μαμά μου, όπως και τα προβλήματα μεταξύ τους, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν άψογοι. Δηλαδή και τα σύννεφα, που είχαν, ήταν μέρος της λιακάδας τους. Μια μεγάλη λιακάδα ήταν αυτοί οι άνθρωποι».

Σε συνέντευξή του το 2016 στην Καθημερινή, ο καλλιτέχνης είχε αναφερθεί στο προνόμιο της γενιάς που μεγάλωσε και ο ίδιος, λέγοντας: «Ήμασταν τυχεροί επειδή γεννηθήκαμε στα μέσα του 20ού αιώνα, και προλάβαμε να γνωρίσουμε το παραδοσιακό από τους γονείς μας αλλά και το μοντέρνο που εμφανίστηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οσοι γεννηθήκαμε εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 1940, είμαστε κατά κάποιο τρόπο ο άξονας της ζυγαριάς. Από τη μια μεριά ήταν οι παλιοί, το κατεστημένο, από το άλλο οι νέοι και η αντίδραση. Κι εμείς στη μέση, οι ισορροπιστές. Το είχα πει και παλιότερα, εμείς του ’60 οι εκδρομείς είμαστε δίψυχοι: συντηρητικής ψυχοσύνθεσης και συμπεριφοράς ανατρεπτικής».

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μιλούσε για τον καρκίνο

Ο Διονύσης Σαββόπουλος διαγνώστηκε το 2020 με καρκίνο. Ωστόσο, η ασθένεια δεν τον «λύγισε». Ο μεγάλος τραγουδοποιός συνέχισε να είναι ιδιαίτερα δραστήριος, ενώ, παράλληλα, έδινε τον αγώνα του. Η δύναμη της ψυχής του μπορεί να ήρθε πολλές φορές αντιμέτωπη με την αδυναμία του σώματός του, όμως εκείνος έβρισκε πάντα τον τρόπο να σηκωθεί όρθιος. Πέντε χρόνια τώρα, αυτό έκανε. Στεκόταν όρθιος και δημιουργούσε. Μέχρι και τις αρχές Οκτώβρη, που η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο. Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», είχε αναφερθεί πρώτη φορά στη «μάχη» του με τον καρκίνο, λέγοντας:

«Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Σας το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν – ο μη γένοιτο – σάς συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είχε αποκαλύψει: «Ξυπνώ ένα βράδυ μούσκεμα. Είχα βρέξει εσώρουχα πιτζάμες, σεντόνια, χάλια τα ‘χα κάνει. Τώρα; Πρέπει να φωνάξω τις νοσοκόμες; Πρέπει να με δουν έτσι; Είμαι ο… ο Σαββόπουλος. Δεν γίνεται. Γίνεται! Τι άλλο να έκανα, χτύπησα το κουδούνι. Κατέφθασε πρώτα η μία, είδε τί έγινε και φώναξε και τις άλλες. Ανέκφραστες και άψογες όλες τους».

