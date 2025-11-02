Κίρα Νάιτλι: «Η μητρότητα είναι πιο εξουθενωτική από τα γυρίσματα ταινίας»

Η Κίρα Νάιτλι μίλησε για την μητρότητα, με αφορμή τη συγγραφή του πρώτου της παιδικού βιβλίου

Η Κίρα Νάιτλι έχει ένα μοναδικό ταλέντο: επικοινωνεί αυτό ακριβώς που σκέφτεται, χωρίς να προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο τι λες, αλλά και πώς το λες. Είναι μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της, έχει φέρει δύσκολους ρόλους εις πέρας, κι όμως, η πρώιμη μητρότητα ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που κλήθηκε να διαχειριστεί.

Μιλώντας στον Independent, με αφορμή το νέο της βιβλίο, η Κίρα Νάιτλι εξήγησε πως «τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το επίπεδο εξάντλησης, αν τύχει να έχεις ένα παιδί που δεν κοιμάται». Πρόσθεσε πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της δοκίμασαν τα πάντα, προκειμένου να καταφέρουν την πρώτη τους κόρη να κοιμάται όλη τη νύχτα.

Τελικά τα κατάφεραν με μια πολύ όμορφη ρουτίνα ύπνου που, χρόνια αργότερα, είχε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα: το πρώτο παιδικό βιβλίο της Κίρα Νάιτλι, με τίτλο I Love You Just the Same. Για πέντε μήνες, κάθε φορά που η Ίντι αποκοιμιόταν, η Κίρα Νάιτλι ζωγράφιζε μια εικόνα, ώστε όταν εκείνη ξυπνούσε, να ξέρει πως η μαμά της σκεφτόταν εκείνη. «Έγινε μια μορφή διαλόγου ανάμεσά μας», εξήγησε η ηθοποιός.

Όταν η είδηση για το βιβλίο της κυκλοφόρησε πέρυσι, προκάλεσε αντιδράσεις από συγγραφείς παιδικών βιβλίων που δυσανασχέτησαν με τους «προνομιούχους διάσημους» που εισβάλλουν στον χώρο τους. Η Κίρα Νάιτλι κατανοεί την κριτική. «Είναι αναμενόμενο. Νομίζω πως όπως σε κάθε δημιουργικό χώρο, είναι δύσκολο να βρεις χώρο, είτε είσαι ηθοποιός είτε μουσικός είτε συγγραφέας. Το καταλαβαίνω και το συμμερίζομαι».

Το βιβλίο της είναι εμπνευσμένο από την Ίντι και τη μικρότερη κόρη της, Ντελάιλα, που είναι τώρα έξι ετών και πρόκειται για μια εικονογραφημένη, τρυφερή ιστορία για μια μεγαλύτερη αδελφή που προσπαθεί να προσαρμοστεί στον ερχομό του μωρού. Η ιδέα γεννήθηκε όταν η Ίντι, εκνευρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε όλη μέρα ενώ έβγαζε δόντια, είπε στην Κίρα Νάιτλι: «Μπορείς να ζωγραφίσεις ένα πουλί που παίρνει το μωρό μακριά;».

Στην ίδια συνέντευξη, η Κίρα Νάιτλι μίλησε και για τον φόβο της με τα social media. Παραδέχτηκε πως προς το παρόν κρατάει τα παιδιά της μακριά από αυτή την ψηφιακή γωνιά. «Προς το παρόν, δεν τους επιτρέπεται να έχουν λογαριασμούς πουθενά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό. Αν καταφέρουμε να το κρατήσουμε μέχρι να γίνουν 16, θα το παλέψω όσο μπορώ. Δεν έχω ιδέα αν είναι το σωστό ή αν θα τα καταφέρουμε».