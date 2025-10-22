Η Κίρα Νάιτλι αποκάλυψε τον λόγο που οι παπαράτσι την φώναζαν τσ@@@α

Και ο τέλειος τρόπος που τους διαχειρίστηκε

Η Κίρα Νάιτλι έγινε παγκοσμίως γνωστή στα 18 της, όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία των

Πειρατών της Καραϊβικής. Η καριέρα της εκτοξεύτηκε και οι ρόλοι που ακολούθησαν στη συνέχεια, σημείωσαν επιτυχία. Η ηθοποιός ήταν πολύ επιλεκτική με τις παραγωγές που πρωταγωνιστούσε κι αυτό της βγήκε σε καλό. Η τελευταία της ταινία, The Woman in Cabin 10, είναι διαθέσιμη στο Netflix.

Η γρήγορη και ξαφνική δημοτικότητα δεν συνοδεύεται μόνο από θετικά. Για την ακρίβεια, κρίνοντας από τα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισαν πολλοί διάσημοι, μάλλον είναι περισσότερα τα αρνητικά. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, ειδικά όταν πρόκειται για τους παπαράτσι. Η Κίρα Νάιτλι φυσικά και δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αφού εκείνη την εποχή ήταν το φρέσκο πρόσωπο της επικαιρότητας.

Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στους Times, βίωσε ακραίο κυνηγητό και αναγκάστηκε να πάρει δραστικά μέτρα για να το σταματήσει. Φορούσε λοιπόν τα ίδια ρούχα κάθε μέρα, προκειμένου να μειώσει την αξία των φωτογραφιών που την έβγαζαν οι παπαράτσι. Αυτή η στάση της ξεκίνησε όταν οι φωτογράφοι τής φώναζαν βρισιές με σκοπό να την προκαλέσουν.

Η Κίρα Νάιτλι περιέγραψε ουσιαστικά το πόσο δυσκολεύτηκε με την εισβολή στην ιδιωτική της ζωή, αφότου έγινε το επίκεντρο της προσοχής. «Έφτασα στα όριά μου. Κυρίως με φώναζαν που@@. Καμιά φορά τσ@@@α. Ειδικά όταν ήμουν με κάποιον - έναν σύντροφο, τον αδερφό μου ή τον πατέρα μου. Προσπαθούσαν να προκαλέσουν αντίδραση, να κάνουν τους άλλους να τους χτυπήσουν, για να μπορούν μετά να τους κάνουν μήνυση» και πρόσθεσε:

«Και τότε ήταν που άρχισαν να συμβαίνουν τα τροχαία ατυχήματα -έσπρωχναν κόσμο έξω από το δρόμο, κι έπαιρναν ακόμα περισσότερα χρήματα για φωτογραφίες μιας τρακαρισμένης ηθοποιού ή κάτι τέτοιο. Και μετά η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξύρισε το κεφάλι της, οπότε ήταν σαν να λένε: “Τέλεια, μπορούμε να τις σπρώξουμε να κάνουν κάτι εντελώς τρελό”».

Η δική της αντίδραση σε όλο αυτό ήταν να επιλέξει μία γκαρνταρόμπα από τρία ίδια τζιν παντελόνια, ριγέ μπλουζάκια και μπότες. «Έδωσα όλα μου τα ρούχα», παραδέχτηκε η Κίρα Νάιτλι και πρόσθεσε:

«Και μετά, αν με ακολουθούσαν, σταματούσα να περπατάω. Κυριολεκτικά στεκόμουν ακίνητη. Μια μέρα έμεινα έτσι για πέντε ώρες. “Αν είστε ακόμα εδώ, δεν φεύγω. Δεν πρόκειται να κουνηθώ”, τους έλεγα. Δεν ήταν πια χρήσιμο υλικό για αυτούς αν ήμουν πάντα με τα ίδια ρούχα, ακίνητη. Πόσες φορές μπορείς να γράψεις ότι φοράει πάλι τα ίδια ρούχα, με μια φωτογραφία μου ακίνητη; Καταντάει βαρετό».

Όταν η Κίρα Νάιτλι σκεφτόταν να σταματήσει την υποκριτική

Θυμήθηκε επίσης την περίοδο που φλέρταρε με τη σκέψη να βάλει τέλος στην καριέρα της και να αφήσει την υποκριτική. Είχε σκεφτεί να ταξιδέψει με τρένο στην Ευρώπη για να κρατήσει χαμηλό προφίλ. «Ήμουν πολύ διακριτική. Μουσεία, τρένα. Κανείς δεν περιμένει να σε δει εκεί. Ήμουν και πολύ ατημέλητη, κάτι που επίσης δεν περίμεναν. Δεν κοιτάς κανέναν στα μάτια, σκύβεις λίγο».

Στο μεταξύ, οι δηλώσεις της Κίρα Νάιτλι έρχονται λίγες ημέρες μετά τα σχόλια για την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και το γεγονός πως δεν γνώριζε το μποϊκοτάζ προς το πρόσωπό της. Η ηθοποιός θα δανείσει τη φωνή της στην Ντολόρες Άμπριτζ στη νέα σειρά ακουστικών βιβλίων που παράγεται από την Audible και την Pottermore Publishing.