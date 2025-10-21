Ο Κάλουμ Τέρνερ μίλησε για την «τρελή» γνωριμία του με την Ντούα Λίπα. Και μοιάζει με σενάριο ταινίας

Παίζουν σε κάποια ρομαντική κομεντί τα παιδιά;

Ο Κάλουμ Τέρνερ έδωσε σε συνέντευξή του inside informations για το πώς γνωρίστηκε με την Ντούα Λίπα – και κάπως μπορούμε να πούμε ότι το βρήκαμε cute. Nαι, όλα ξεκίνησαν κάπως φιλικά, αλλά εξελίχθηκαν με διαφορετικό τρόπο.

Μιλώντας στους Sunday Times, ο ηθοποιός είπε ότι εκείνος και η Ντούα Λίπα γνωρίστηκαν πίνοντας ποτά πριν από το πάρτι γενεθλίων ενός κοινού φίλου στο Λος Άντζελες. «Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό», τόνισε ο Κάλουμ Τέρνερ. «Ονομάζεται Trust και μόλις είχα τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο, της το είπα, με κοίταξε και μου είπε: "Μόλις τελείωσα και εγώ το πρώτο κεφάλαιο". Της απάντησα ότι άρα είμαστε στην ίδια σελίδα"». Η συγκεκριμένη στιγμή, ήταν να βγήκε από κάποια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή (το λιγότερο).

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2024, το Page Six αποκάλυψε ότι ο Τέρνερ και η Ντούα Λίπα είναι ζευγάρι, αφότου εθεάθησαν να χορεύουν όλη νύχτα στο afterparty της πρεμιέρας του «Masters of Air» στο Λος Άντζελες. Εκείνη την εποχή, πηγή είχε αποκαλύψει ότι ήταν «τρελαμένοι ο ένας για τον άλλον». «Η Ντούα και ο Κάλουμ είναι τόσο ερωτευμένοι και ξέρουν ότι αυτό θα είναι για πάντα. Είναι αρραβωνιασμένοι και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ευτυχισμένοι», δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα Sun λίγους μήνες μετά.

H pop star επιβεβαίωσε τον αρραβώνα τους σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Απρίλιο στη βρετανική Vogue, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο. «Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να ζήσουμε μια ζωή και απλώς, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα — είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα», είπε με ενθουσιασμό εκείνη την εποχή.