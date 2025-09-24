Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε τον ατζέντη της λόγω Παλαιστίνης - «Η εκμετάλλευση μιας παγκόσμιας τραγωδίας είναι κάτι που με ανησυχεί βαθιά»

Η Ντούα Λίπα “χάλασε” το αφήγημα, ωστόσο φυσικά και στηρίζει την Παλαιστίνη

Πριν λίγες ημέρες, η είδηση πως η Ντούα Λίπα απέλυσε τον μάνατζερ της λόγω παλαιστινιακού ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της ψηφιακής σφαίρας. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να συγχαρούν την ηθική της και να υποστηρίξουν την ανθρώπινη πλευρά της, μόνο που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι τελικά. Όχι πως η τραγουδίστρια δεν έχει ηθική, το αντίθετο, αλλά ο λόγος που απομάκρυνε τον συνεργάτη της δεν έχει καμία σχέση με το ότι το όνομά του βρισκόταν σε μια επιστολή με υπογραφές που ζητούσαν την απομάκρυνση του φιλοπαλαιστινιακού ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap από το φεστιβάλ Glastonbury τον περασμένο Ιούλιο.

Η Ντούα Λίπα, με ανάρτηση στο Instagram της, ξεκαθάρισε πως το ρεπορτάζ της Mail Online (που αναπαράχθηκε από όλα τα sites) είναι «κατηγορηματικά ψευδές» και πως ο ατζέντη της σταμάτησε να συνεργάζεται μαζί της από το 2019. Καταδίκασε, φυσικά, την προσπάθεια του David Levy να «φιμώσει» τους Kneecap, αλλά εξήγησε πως το άρθρο της Mail ήταν «εσκεμμένα προκλητικό» και «γραμμένο για να προκαλέσει διχασμό στο διαδίκτυο».

«Δεν εγκρίνω τις ενέργειες του David Levy ή άλλων στελεχών της μουσικής βιομηχανίας απέναντι σε καλλιτέχνες που εκφράζουν την αλήθεια τους. Δεν μπορώ επίσης να αγνοήσω το πώς παρουσιάστηκε αυτό στα ΜΜΕ. Όχι μόνο ήταν η ιστορία εντελώς ψευδής, αλλά και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε από τη Daily Mail ήταν εσκεμμένα εμπρηστική, φτιαγμένη καθαρά για κλικ, με σκοπό να προκαλέσει διχασμό».

Η Ντούα Λίπα τόνισε, επίσης, πως «η εκμετάλλευση μιας παγκόσμιας τραγωδίας για να πουλήσεις εφημερίδες είναι κάτι που με ανησυχεί βαθιά».

Instagram @dualipa

Σε ξεχωριστή δήλωση προς το BBC, η WME είπε: «Οι αναφορές ότι η Ντούα Λίπα ή η ομάδα της απέλυσε κάποιον ατζέντη λόγω των πολιτικών του απόψεων είναι απολύτως ψευδείς». Αναγνωρίζοντας ότι ο Levy είχε ρόλο στην «πρώιμη καριέρα» της, η WME εξήγησε ότι παρέμεινε σε συμβουλευτικό ρόλο μέχρι νωρίτερα φέτος, όταν και ανέλαβε άλλα πρότζεκτ.

Η Mail ενημέρωσε στη συνέχεια το άρθρο της για να αντικατοπτρίζει τις δηλώσεις αυτές, διορθώνοντας επίσης ένα προηγούμενο λάθος που ισχυριζόταν ότι ο Levy ήταν μάνατζερ της Λίπα. Ο πατέρας της τραγουδίστριας, Dukagjin Lipa, είναι μάνατζέρ της από το 2022.

Η Ντούα Λίπα έχει εκφράσει δημόσια τις απόψεις της για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, ζητώντας επανειλημμένα ανθρωπιστική εκεχειρία. Τον Μάιο, καταδίκασε τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε καταυλισμούς εκτοπισμένων στη νότια Γάζα, λέγοντας πως «το να καίγονται παιδιά ζωντανά δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί.Ολόκληρος ο κόσμος κινητοποιείται για να σταματήσει τη γενοκτονία του Ισραήλ. Δείξτε αλληλεγγύη στη Γάζα».