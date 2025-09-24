Συγκινημένος ο Τζίμι Κίμελ στην επιστροφή του: Η συγγνώμη, οι αιχμές και τα υπονοούμενα

Η πρώτη του εκπομπή μετά την διακοπή από το ABC

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε. Μετά τις έντονες αντιδράσεις εις βάρος του ABC και της Disney, ο παρουσιαστής βρισκόταν στη θέση του το βράδυ της Τρίτης. Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος, δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως σε καμία περίπτωση η πρόθεσή του δεν ήταν να υποβαθμίσει τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου. «Αυτό ήταν στην πραγματικότητα το εντελώς αντίθετο από αυτό που προσπαθούσα να θίξω. Και για όσους πιστεύουν ότι όντως έδειξα με το δάχτυλο, καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι. Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ένιωθα κι εγώ το ίδιο».

Τόνισε, επίσης, πως δεν ήθελε να κατηγορήσει καμία συγκεκριμένη ομάδα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και επαίνεσε τη σύζυγό του εκλιπόντος, για τη συγχώρεση που έδειξε στον φερόμενο ως δολοφόνο. Ο Τζίμι Κίμελ άσκησε σφοδρή κριτική στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, εξηγώντας πως κάποτε ήταν υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου, αλλά άλλαξε στάση μετά την εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας. Τον παρομοίασε με μαφιόζο και τον κατηγόρησε πως εργαλειοποιεί τη ρυθμιστική του θέση για πολιτικούς σκοπούς.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ από τον λόγο του, σατιρίζοντας τον για τις επιθέσεις του κατά παρουσιαστών βραδινών εκπομπών που τον επικρίνουν. «Ο ηγέτης μας πανηγυρίζει όταν άνθρωποι χάνουν τα προς το ζην επειδή δεν αντέχει ένα αστείο», είπε ο Τζίμι Κίμελ, χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση «αντι-αμερικανική» και «επικίνδυνη. Έκανε ό,τι μπορούσε για να με ακυρώσει» αλλά «αντ’ αυτού, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθήσουν την εκπομπή».

Σε ένα σαρκαστικό στιγμιότυπο, προσποιήθηκε πως διαβάζει ανακοίνωση της Disney, η οποία τελικά έλεγε: «Πώς να επανενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας στο Disney+» - ένα σχόλιο για τις καμπάνιες ακύρωσης συνδρομών που ξεκίνησαν μετά την αναστολή του.

Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ

Με ενθουσιασμό δέχτηκαν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ διάσημοι υποστηρικτές του, όπως ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ, που χαρακτήρισε τον μονόλογό του «λαμπρό». Ο παρουσιαστής έλαβε επίσης στήριξη από συναδέλφους του της βραδινής ζώνης, όπως ο Στίβεν Κόλμπερτ (του οποίου η εκπομπή θα τελειώσει τον Μάιο), ο Τζον Στιούαρτ και ο Σεθ Μέγερς.

Παρά την επιστροφή της εκπομπής, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στο Hulu + Live TV, ιδιοκτησίας Disney, αρκετοί τοπικοί σταθμοί, κυρίως υπό την ομπρέλα των εταιρειών Nexstar και Sinclair, συνεχίζουν να την αποσύρουν από το πρόγραμμά τους. Σύμφωνα με τους New York Times, οι δύο αυτοί όμιλοι ελέγχουν πάνω από το 20% των σταθμών που συνεργάζονται με το ABC.

Η Nexstar, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, δήλωσε πως θα συνεχίσει να αντικαθιστά την εκπομπή «μέχρι να διασφαλιστεί ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται να καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον σεβαστού και εποικοδομητικού διαλόγου στις αγορές που εξυπηρετούμε».

Περίπου μία ώρα πριν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην οθόνη, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι το ABC επανέφερε την εκπομπή. Υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί πως η εκπομπή είχε ακυρωθεί και προσέθεσε: «Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα γιατί το κοινό του έχει εξαφανιστεί, και το "ταλέντο" του δεν υπήρξε ποτέ». Ο Τραμπ απείλησε, τέλος, να «δοκιμάσει το ABC» πάνω στο θέμα.

Καλεσμένοι στην εκπομπή της Τρίτης ήταν ο ηθοποιός Γκλεν Πάουελ (Twisters, Chad Powers) και η τραγουδίστρια Σάρα ΜακΛάχλαν. Σε μια σκηνή-έκπληξη, εμφανίστηκε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, γνωστός επικριτής του Τραμπ, σε ρόλο-παρωδία ως Μπρένταν Καρ. «Ο λόγος δεν είναι πια δωρεάν», είπε σκωπτικά ο De Niro, σατιρίζοντας την πολιτική συγκυρία.