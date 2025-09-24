Και μάλλον δεν προβλέπεται να επιστρέψει σύντομα

Λείπει η Έμα Γουάτσον απο την υποκριτική; Για πολλούς από εμάς, ναι. Θα επιστρέψει σύντομα; Δεν το βλέπουμε. Η ηθοποιός, που μας συστήθηκε ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ, το 2000, όταν ήταν 11 ετών, έχει αποφασίσει να αποστασιοποιηθεί από την καριέρα της, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στην ακαδημαϊκή της πορεία. Αυτό αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hollywood Authentic, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το ότι έχει απομακρυνθεί από την υποκριτική, δεν είναι βέβαια κάτι που δεν είχαμε αντιληφθεί όλοι μας. Άλλωστε, σε συνέντευξή της στους Financial Times το 2023, η Έμα Γουάτσον είχε παραδεχτεί πως δεν ήταν ευτυχισμένη με το επάγγελμά της και πως ένιωθε παγιδευμένη. Επιπλέον, η τελευταία ταινία της ήταν το 2019, στις Μικρές Κυρίες, που σκηνοθέτησε η Γκρέτα Γκέργουιγκ.

«Μου λείπει το πλατό, αλλά όχι η πίεση»

Τώρα, η Έμα Γουάτσον δηλώνει πως είναι «ίσως η πιο ευτυχισμένη και υγιής που έχει υπάρξει ποτέ». Δεν είναι ότι δεν απολάμβανε την υποκριτική ή τους ρόλους της, αλλά το κομμάτι της προώθησης ήταν εκείνο που την επιβάρυνε ψυχολογικά.

«Το μεγαλύτερο κομμάτι σε σχέση με την ίδια τη δουλειά είναι η προώθηση και η πώληση του έργου, αυτού του κομματιού τέχνης. Αυτή η ισορροπία μπορεί να διαταραχθεί εύκολα. Θα είμαι ειλικρινής και θα πω: δεν μου λείπει καθόλου το να πουλάω πράγματα. Το έβρισκα αρκετά ψυχοφθόρο. Όμως μου λείπει πολύ το να χρησιμοποιώ τις δεξιότητές μου. Μου λείπει η τέχνη. Το πρόβλημα ήταν ότι έκανα τόσο λίγο από το κομμάτι που πραγματικά απολάμβανα».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην εμπειρία της μέσα στο πλατό, εξηγώντας πως «μόλις βρεθείς στο γύρισμα μιας ταινίας, δεν έχεις πολύ χρόνο για πρόβες. Όμως όταν σου δίνεται η ευκαιρία να δουλέψεις μια σκηνή - να την προετοιμάσεις και να τη σκεφτείς- ξεκινά το γύρισμα και ξαφνικά ξεχνάς τα πάντα γύρω σου, και βρίσκεσαι πλήρως παρούσα σε εκείνη τη στιγμή. Είναι μια τόσο έντονη μορφή διαλογισμού. Δεν μπορείς να είσαι πουθενά αλλού. Είναι πραγματικά απελευθερωτικό. Μου λείπει αυτό, βαθιά. Αλλά δεν μου λείπει η πίεση. Είχα ξεχάσει πόση πίεση υπάρχει. Πρόσφατα έκανα κάτι μικρό για ένα θεατρικό, απλώς με φίλους. Και σκέφτηκα: “Μα τι άγχος είναι αυτό!” Και δεν ήταν καν για πραγματικό κοινό. Δεν μου λείπει καθόλου αυτό».

Η Έμα Γουάτσον μετά την επιτυχία του Χάρι Πότερ υπήρξε ενεργή στον χώρο της υποκριτικής, σε αντίθεση με άλλους πρωταγωνιστές. Συμμετείχε σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως τις Ballet Shoes, My Week With Marilyn, The Perks of Being a Wallflower, αλλά και το The Bling Ring της Σοφία Κόπολα. Αργότερα, υποδύθηκε την κόρη του Ράσελ Κρόου στην ταινία Νώε του Ντάρεν Αρονόφσκι, την πριγκίπισσα Μπελ στην επιτυχημένη live-action διασκευή της Πεντάμορφης και του Τέρατος και τέλος την Μεγκ Μαρτς στην ταινία Μικρές Κυρίες.

Αν και οι παραπάνω ταινίες γνώρισαν εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, δεν συνέβη το ίδιο με όλες της τις δουλειές. Ενδεικτικά, η ταινία The Colony του 2016 έκοψε μόλις 47 λίρες στο βρετανικό box office.

Όμως η Έμα Γουάτσον επέλεξε εκτός από την υποκριτική, να ασχοληθεί ενεργά και με τον ακτιβισμό. Επιπλέον, η θέση της σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων την έχει φέρει σε ευθεία αντιπαράθεση με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Η διαφωνία τους εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και δημοσιευμάτων.

Τέλος, εξήγησε πως έχει την ανάγκη της να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, τονίζοντας πως «το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι το σπίτι σου, οι φίλοι σου, η οικογένειά σου. Νομίζω πως δούλευα τόσο σκληρά και ασταμάτητα για τόσο πολύ καιρό, που κάποια στιγμή η ζωή μου κατέρρευσε. Οπότε έπρεπε να επιστρέψω και να βάλω γερά θεμέλια για να μπορέσει να ανθίσει οτιδήποτε άλλο».