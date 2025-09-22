Τζίμι Κίμελ: Σταρ του Χόλιγουντ κάνουν έκκληση για μποϊκοτάζ της Disney, μετά τη διακοπή της εκπομπής του

Ακόμα και ηθοποιοί που έχουν συνεργαστεί με την Disney

Κάποια 24ωρα μετά, η διακοπή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ και η καταπάτηση της ελευθερίας του λόγου, έχει οδηγήσει σε μια πολωμένη Αμερική. Ξανά. Το ABC, το τηλεοπτικό δίκτυο ιδιοκτησίας της Walt Disney Co. προχώρησε σε αυτή την απόφαση, μετά το σχόλιο του παρουσιαστή για τον Τσάρλι Κερκ και το υπονοούμενο προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. «Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Charlie Kirk ως κάτι άλλο, εκτός από έναν από αυτούς και κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Πλήθος κόσμου, καθώς και σεναριογράφοι και τηλεοπτικοί κειμενογράφοι, βρέθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Burbank της Καλιφόρνια για να διαμαρτυρηθούν, ενώ εξοργισμένοι χρήστες των Disney+ και Hulu κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών.

Το θέμα, βέβαια, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ακόμα και ηθοποιοί που έχουν συνεργαστεί με την Disney, ανάμεσά τους και εκείνοι που έχουν εμφανιστεί σε παραγωγές της Marvel, καλούν σε μποϊκοτάζ, ενώ στο διαδίκτυο οι χρήστες αναρτούν βίντεο με την ακύρωση της συνδρομής τους. Πιο συγκεκριμένα, όπως γράφει το Fortune, διάσημοι του Χόλιγουντ εκφράζουν την στήριξή τους στον Τζίμι Κίμελ και την απογοήτευσή τους με την Disney. Ανάμεσά τους και η Σίνθια Νίξον που ανέβασε βίντεο στο TikTok.

Η Τατιάνα Μασλάνι, που πρωταγωνίστησε στη σειρά "She-Hulk: Attorney at Law" στο Disney+, ανέβασε φωτογραφία στο Instagram της, γράφοντας «ακυρώστε τις συνδρομές σας στο @disneyplus @hulu @espn!», ενώ και η Μαρίσα Τομέι, που υποδύθηκε τη θεία Μέι στις ταινίες Spider-Man της Sony αλλά και στις ταινίες Avengers της Disney, αναδημοσίευσε κάλεσμα για «απεγγραφή και μποϊκοτάζ» στις πλατφόρμες της Disney.

Επιπλέον, ο σεναριογράφος και παραγωγός της σειράς "Lost" του ABC, Ντέιμον Λίντελοφ, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον Τζίμελ Κίμελ και δήλωσε πως ελπίζει η αναστολή να αρθεί σύντομα. «Αν δεν αρθεί, δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να συνεχίσω να εργάζομαι για την εταιρεία που την επέβαλε».

Με τη σειρά του ο Πέδρο Πασκάλ, που θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία Avengers, ανέβασε φωτογραφία με τον Τζίμι Κίμελ, γράφοντας: «Υπερασπίσου την ελευθερία του λόγου, υπερασπίσου τη Δημοκρατία».

Πάντως, αυτό το κύμα μποϊκοτάζ στις streaming πλατφόρμες, αλλά και τα θεματικά πάρκα της Disney, ενέχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, ειδικά όταν αυτοι οι τομείς έχουν φέρει τα μεγαλύτερα κέρδη στον όμιλο. Η πιο πρόσφατη αναφορά της εταιρείας έδειξε ότι η Disney+ έφτασε τα 128 εκατομμύρια συνδρομητές, αυξημένα κατά 1,8 εκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με τη Disney+ και το Hulu να έχουν συνολικά 183 εκατομμύρια συνδρομητές.

Να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια, η Disney έχει εμπλακεί σε αρκετές πολιτικά φορτισμένες διαμάχες και αγωγές. Το 2024, η εταιρεία κατέληξε σε συμβιβασμό με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, σε υπόθεση που ξεκίνησε όταν η Disney αντιτάχθηκε στο πολιτειακό νομοσχέδιο γνωστό ως “Don’t Say Gay”.

Το 2025, η εταιρεία και η θυγατρική της Lucasfilm - υπεύθυνη για το franchise “Star Wars” - ήρθαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ηθοποιό Τζίνα Καράνο, η οποία ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε άδικα από τη σειρά “The Mandalorian” επειδή εξέφρασε δεξιές απόψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε παλαιότερες αναρτήσεις της, η ίδια είχε παρομοιάσει τις σύγχρονες πολιτικές διαιρέσεις με το Ολοκαύτωμα και είχε χλευάσει όσους φορούσαν μάσκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε δήλωση μετά τον συμβιβασμό, η Lucasfilm ανέφερε: «Με την ολοκλήρωση αυτής της αγωγής, ανυπομονούμε να εντοπίσουμε ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία με την κυρία Καράνο».