Διαμαρτυρία στη Νέα Υόρκη για την αναστολή του Τζίμι Κίμελ από το ABC

Οπαδοί του Τζίμι Κίμελ αλλά και πολίτες διαμαρτύρονται για την αναστολή της εκπομπής του, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση Τραμπ, την FCC και τη διάβρωση της Πρώτης Τροπολογίας.

Η αιφνιδιαστική αναστολή της βραδινής εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το ABC προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των θαυμαστών του κωμικού και της ευρύτερης κοινότητας της βραδινής τηλεόρασης. Οι πιέσεις που φέρεται να προήλθαν από τον πρόεδρο της FCC Μπρένταν Καρ, την ηγεσία του ABC και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ οδήγησαν σε μια απόφαση που πολλοί χαρακτήρισαν ως απειλή κατά της ελευθερίας του λόγου.

Την Πέμπτη, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις έξω από τα κεντρικά γραφεία της Disney στο Μπέρμπανκ και τη Νέα Υόρκη, καθώς και μπροστά από τη σκηνή του Κίμελ στο Χόλιγουντ. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που κατηγορούσαν την Disney, το ABC και την FCC για την απόφαση, ενώ πολλοί εξέφραζαν την ανησυχία τους για τη διάβρωση των πολιτικών ελευθεριών υπό τη διοίκηση Τραμπ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Variety, κάτοικος του Χόλιγουντ, δήλωσε με αποφασιστικότητα: ότι η σειρά ακυρώσεων, ξεκινώντας από τον Στίβεν Κόλμπερτ και τώρα τον Κίμελ, αποτελεί προειδοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο το κίνημα του Τραμπ προσπαθεί να αναδιαμορφώσει τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.

Στο θέατρο El Capitan, περίπου 200 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κύματα κατά μήκος της λεωφόρου Χόλιγουντ, κρατώντας πλακάτ που δήλωναν αγάπη για τον Τζίμι Κίμελ. Οι συμμετέχοντες, δήλωσαν σοκαρισμένοι από την απόφαση του ABC και ανήσυχοι για την ελευθερία του λόγου στη χώρα.

Δικηγόροι και κάτοικοι του Χόλιγουντ, όπως ο Μπρετ Χέμπντ και η Κασσάνδρα Μαρτίνεζ, επέστησαν την προσοχή στη διάβρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της Πρώτης Τροπολογίας. Οι πολίτες καλούσαν σε δράση και συμμετοχή σε διαδηλώσεις, προκειμένου να αντισταθούν στην υπερβολική επιρροή της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Ρούμπι Ρόουζ, ηθοποιός και φίλη του συνεργείου του Κίμελ, επεσήμανε την προσωπική της σύνδεση με τον παρουσιαστή, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ένα θεσμό» και «λογικό άνθρωπο που πάντα εμπιστεύτηκε». Η Ann Kriss, συνταξιούχος, τόνισε την πίεση που ασκούν οι εταιρείες όπως η Disney και η Nexstar για να εξασφαλίσουν την έγκριση συγχωνεύσεων από την FCC, ενώ ο Carey Okrand περιέγραψε τον εαυτό του ως «πατριώτη, θυμωμένο Αμερικανό», αποφασισμένο να αντισταθεί στις προσπάθειες περιορισμού της ελευθερίας του λόγου.

Οι διαμαρτυρίες αναδεικνύουν την έντονη αγανάκτηση των πολιτών και την ευρεία υποστήριξη προς τον Τζίμι Κίμελ, εν μέσω μιας κρίσιμης περιόδου για τα δικαιώματα της πρώτης τροπολογίας και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.