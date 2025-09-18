Τζίμι Κίμελ: Το ABC “κόβει” την εκπομπή του, μετά τις δηλώσεις του για τον Τσάρλι Κερκ - Ενθουσιασμένος ο Ντόναλντ Τραμπ

Η είδηση πως η late night εκπομπή του Τζίμι Κίμελ “κόβεται” αιφνιδίασε τους χιλιάδες τηλεθεατές που την παρακολουθούσαν εντός και εκτός ΗΠΑ.

Το ABC ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 ότι η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ παύει να μεταδίδεται. Η αιτία που προηγήθηκε αυτής της αιφνίδιας απόφασης φαίνεται πως είναι τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής σχετικά με την πρόσφατη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κιρκ. Να σημειωθεί πως η απόφαση αφορά στο τέλος της προβολής της εκπομπής από όλα τα τοπικά κανάλια, που συνεργάζονται με το ABC.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ στον αέρα της εκπομπής του σχετικά με τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτή τη δολοφονία, προκάλεσε αντιδράσεις. Ο ίδιος υποστήριξε πως άνθρωποι της δεξιάς προσπαθούν να αποσυνδέσουν τον δολοφόνο του Τσάρλι Κιρκ από τις δικές τους τάξεις, ενώ παράλληλα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το γεγονός για πολιτικό όφελος.

Τέλος στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ από την τηλεόραση των ΗΠΑ

Η άποψη του Τζίμι Κίμελ ενόχλησε έντονα τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC), Brendan Carr, ο οποίος αρχικά σχολίασε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κυρώσεις ή και αφαίρεση αδειών σε σταθμούς που συνεχίζουν να προβάλλουν την εκπομπή. Επιπλέον, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τοπικών σταθμών, η Nexstar Media Group, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να μεταδίδει την εκπομπή στους 32 σταθμούς που κατέχει, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ «προσβλητικά και ακατάλληλα». Επιπλέον τόνιζε πως αυτές οι απόψεις δεν εκφράζουν τις αξίες των τοπικών κοινοτήτων, στις οποίες προβάλλεται η εκπομπή.

Πηγή από το περιβάλλον του παρουσιαστή μετέφερε στη Daily Mail την ομολογία των συνεργατών του, λέγοντας πως «δεν τον έχουν ξαναδεί ποτέ τόσο εξοργισμένο». «Πρόκειται ξεκάθαρα για υπέρβαση της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στην Αμερική, αν η κυβέρνηση μπορεί να πιέσει τις εταιρείες να ακυρώσουν οποιαδήποτε εκπομπή δεν τους αρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενθουσιασμένος ο Ντόναλντ Τραμπ με το τέλος της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

Η είδηση πως μία από τις μακροβιότερες και επιτυχημένες εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης «κόβεται», φαίνεται πως δεν στεναχώρησε καθόλου τον Ντόναλντ Τραμπ. Ίσα - ίσα θα λέγαμε, αφού δεν έκρυψε καθόλου (μα καθόλου) τη χαρά του γι’ αυτή την εξέλιξη. «Σπουδαία νέα για την Αμερική: η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που παλεύει με την τηλεθέαση, κόπηκε. Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Ο Τζίμελ Κίμελ δεν έχει κανένα ταλέντο, και είχε χειρότερα νούμερα ακόμα και από τον Κολμπέρ - αν αυτό είναι δυνατόν», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Great News for America: The ratings challenged Jimmy Kimmel Show is CANCELLED. Congratulations to @ABC for finally having the courage to do what had to be done..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Vhj6DQSssu — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου 2003 από το ABC, ως μέρος του προγράμματος, μετά το Super Bowl. Από τότε προβάλλεται σχεδόν κάθε σεζόν, με διάφορες μεταβολές στην ώρα και μικρές αλλαγές στη δομή, αλλά με συνεχή παρουσία στη late night ζώνη. Η εκπομπή έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία, ειδικά στο κοινό ηλικίας 18‑49.

