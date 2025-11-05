Ο Άντονι Χόπκινς παραδέχεται πως ήταν άπιστος στον δεύτερο γάμο του και ελπίζει να ήταν κι εκείνη

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μιλά ανοιχτά για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε κατά τη διάρκεια του γάμου του με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λίντον

Στην βιογραφία που φέρει τον τίτλο We Did Ok, Kid και κυκλοφόρησε χθες, ο Άντονι Χόπκινς θυμάται τις σχέσεις του παρελθόντος και τα λάθη του στον γάμο. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μιλά ανοιχτά για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε κατά τη διάρκεια του γάμου του με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λίντον. «Έκλεινε τα μάτια σε ό,τι κι αν έκανα. Μόνο χρόνια αργότερα έμαθε για τις απιστίες μου», γράφει αρχικά και προσθέτει:

«Δεν ξέρω αν κι εκείνη είχε εραστή. Θα ήθελα να ελπίζω πως ναι. Δεν θα την κατηγορούσα ποτέ γι’ αυτό. Θα ήταν κάποια παρηγοριά να ξέρω ότι βρήκε λίγη ευτυχία εκείνα τα χρόνια, παρά εμένα. Ήταν λυπηρό, γιατί άξιζε καλύτερα από εμένα, πραγματικά. Έφερε μια αλλαγή στη ζωή μου, κι εγώ την κατέστρεψα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτό». Ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ και η κόρη της Σίντι Κρόφορντ θα δουλέψουν μαζί, 30 χρόνια μετά το διαζύγιο των γονιών τους

Ο Άντονι Χόπκινς έχει παντρευτεί τρεις φορές. Η πρώτη φορά ήταν με την Πετρονέλα Μπάρκερ, η δεύτερη με την Τζένιφερ Λίντον και από το 2003 είναι παντρεμένος με την Στέλλα Άρογεϊβ. Την Τζένιφερ Λίντον την γνώρισε τον Δεκέμβριο του 1969 και έμεινε μαζί του για 20 χρόνια. «Δεν της έκανα τη ζωή εύκολη. Ήταν σαν να είχε πιάσει τίγρη από την ουρά».

Στο βιβλίο, όπως γράφει το People, ο Άντονι Χόπκινς παραδέχεται πως ήταν χάλια όταν χώρισαν. «Έτρεχα μακριά από προβληματικές καταστάσεις στις ταινίες, από κατεστραμμένες σχέσεις με γυναίκες, από έλλειψη εμπιστοσύνης και από μια νευρωτική εμμονή να είμαι απομονωμένος».

Σε άλλα σημεία της βιογραφίας, ο ηθοποιός του Silence of the Lambs μιλά για την άνοδο και την πτώση της καριέρας του, την αποχή από το αλκοόλ μετά από εθισμό που διήρκησε χρόνια και για την μακροχρόνια αποξένωση από την κόρη του, Αμπιγκέιλ. Σήμερα είναι 57 ετών.

Ο εκδοτικός οίκος χαρακτήρισε τη βιογραφία του Άντονι Χόπκινς ως μία «συγκλονιστική» και «ευάλωτη» ανάγνωση. Σύμφωνα με την περίληψη, πρόκειται για «μια ειλικρινή ματιά στη προσωπική του ζωή. Ο εθισμός του τού κόστισε τον πρώτο γάμο και τη σχέση με το μοναδικό του παιδί».