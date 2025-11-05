Ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ και η κόρη της Σίντι Κρόφορντ θα δουλέψουν μαζί, 30 χρόνια μετά το διαζύγιο των γονιών τους

Ο Χόμερ Γκιρ και η Κάια Γκέρμπερ ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα σειρά του Ράιν Μέρφι, “The Shards”.

Η ζωή είναι γεμάτη κύκλους και ποτέ δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις πού θα βρεθείς στο μέλλον. Για παράδειγμα, όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σίντι Κρόφορντ έπαιρναν διαζύγιο το μακρινό 1995, δεν φαντάζονταν ποτέ ότι τα παιδιά τους από τους επόμενους γάμους τους - με την ηθοποιό Κάρι Λόουελ και τον επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ αντίστοιχα - θα έπαιζαν μαζί σε σειρά. Ναι, εντάξει, η ζωή μπορεί να ξεπεράσει και την ίδια τη φαντασία. Ιδού η απόδειξη.

Ο 25χρονος Χόμερ Γκιρ, λοιπόν, και η 24χρονη Κάια Γκέρμπερ απαθανατίστηκαν μαζί στο πλατό γυρισμάτων της καινούργιας σειράς του Ράιν Μέρφι “The Shards” και όλος ο πλανήτης θυμήθηκε το love story των γονιών τους. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σίντι Κρόφορντ γνωρίστηκαν το 1988 σε ένα μπάρμπεκιου που είχε διοργανώσει ο γνωστός φωτογράφος Χερμπ Ριτς. Από την πρώτη στιγμή, η χημεία μεταξύ τους ήταν έντονη, και δεν άργησαν να έρθουν τα πρώτα ραντεβού.

Ο γοητευτικός ηθοποιός και το επιτυχημένο μοντέλο παντρεύτηκαν το 1991, ωστόσο τρία χρόνια αργότερα πήραν την απόφαση να χωρίσουν. Οι δυο τους δεν απέκτησαν μαζί παιδιά. Το διαζύγιό τους εκδόθηκε, τελικά, το 1995. Μέσα στα χρόνια, η Σίντι Κρόφορντ έχει αναφερθεί κάποιες φορές σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της και στους λόγους που οδηγήθηκαν στον χωρισμό.

Το 2023, σε συνέντευξή της στο ντοκιμαντέρ «The Super Models», στην AppleTv+, είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, λέγοντας πως «στην αρχή μιας σχέσης, όταν είσαι νέα γυναίκα, τείνεις να προσαρμόζεσαι στο άτομο που αγαπάς. Εκείνος ήταν μεγαλύτερος και κινούνταν σε διαφορετικούς κύκλους κι εγώ σταμάτησα να κάνω κάποια πράγματα που μου άρεσαν».

Όσον αφορά στη σειρά «The Shards», που θα παίξουν ο Χόμερ Γκιρ και η Κάια Γκέρμπερ, βασίζεται στο μυθιστόρημα του Μπρετ Ίστον Έλις, και περιστρέφεται γύρω από έναν μυστηριώδη serial killer στο Λος Άντζελες τη δεκαετία του 1980.

