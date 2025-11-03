Η Σίντι Κρόφορντ και η κόρη της, Καία Γκέρμπερ, με λαμπερά Gucci φορέματα στο LACMA Art + Film Gala

H ομοιότητα μητέρας και κόρης ήταν εντυπωσιακή

Η Σίντι Κρόφορντ και η κόρη της, Καία Γκέρμπερ, απέδειξαν για ακόμη μια φορά πως το στιλ είναι οικογενειακή υπόθεση.

Μητέρα και κόρη τράβηξαν επάνω τους τα φλας των φωτογράφων το Σάββατο, στη λαμπερή βραδιά του LACMA Art + Film Gala στο Λος Άντζελες, μια εκδήλωση όπου η τέχνη, ο κινηματογράφος και η υψηλή ραπτική συναντιούνται με φόντο τη λάμψη του οίκου Gucci.

Η 59χρονη σούπερ σταρ των ‘90s επέλεξε μια χρυσή, off-the-shoulder τουαλέτα Gucci, κεντημένη με λαμπερές παγιέτες και διακριτικά κρόσσια, που τόνιζε την εμβληματική σιλουέτα της και ολοκλήρωσε το look της με χρυσά σκουλαρίκια αποπνέοντας την κομψότητα της παλιάς Χολιγουντιανής αίγλης.

Η 24χρονη Καία, που ακολουθεί τα βήματα της διάσημης μητέρας της, επέλεξε ένα κόκκινο φόρεμα με παγιέτα, με βαθύ ντεκολτέ και γραμμή που αγκάλιαζε το σώμα της, αποπνέοντας νεανική φρεσκάδα αλλά και δυναμισμό. Με το ίδιο κυματιστό χτένισμα με τη Σίντι Κρόφορντ της, και με ελάχιστα κοσμήματα, η ομοιότητα μητέρας και κόρης ήταν εντυπωσιακή.

Μητέρα και κόρη έχουν μια μοναδική σχέση, και μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει τη νεαρή Καία να δανίζεται ρούχα από τη γκαρνταρόμπα της μητέρας της με τη Σίντι Κρόφορντ συχνά να συγκινείται βλέποντας την κόρη της να αναδεικνύει με φυσικότητα τη δική της κληρονομιά στη μόδα. «Αν φορά κάτι που φόρεσα πριν 30 χρόνια, είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο για μένα», έχει δηλώσει.

Τέλος, αξίζει να πούμε πως το φετινό LACMA Art + Film Gala τίμησε την καλλιτέχνιδα Mary Corse και τον σκηνοθέτη της ταινίας «Sinners», Ryan Cooglerκαι συγκέντρωσε πλήθος διάσημων καλεσμένων, μεταξύ των οποίων και h λαμπερή Demi Moore.